Heridas siete personas tras una colisión entre dos turismos en A Pobra do Brollón
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Europa Press
Siete personas han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos en la N-120, en Barxa de Lor, a su paso por el municipio lucense de A Pobra do Brollón.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 08.00 horas de este lunes en el kilómetro 507 de la vía y fue un particular el que dio la voz de alarma.
Hasta el punto se desplazaron los profesionales sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Monforte, el GES de Quiroga y los servicios de mantenimiento de la carretera.
- Las grandes plantaciones de árboles en las cabeceras de los ríos de Galicia agravan la sequía
- Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
- Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos
- Solo seis concellos destinan más de 100 euros per cápita a las fiestas: «En Galicia, el 90% de las contrataciones vienen de las comisiones»
- La casa en venta más cara de Galicia está en la Costa da Morte y cuesta 5 millones: un castillo frente al mar que lleva años buscando dueño
- Detectives contra los talleres mecánicos ilegales en Galicia: las largas esperas abren mercado al negocio clandestino
- La orquesta gallega que dejó sin palabras a 13.000 personas en Madrid: «¿Pero quiénes sois?»
- La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e 'incumplimientos legales' por parte de la Xunta y del Estado