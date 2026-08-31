Pontón arranca el curso político con el coste de la vida como bandera y un plan de choque de 400 millones

La 'operación retorno' después del verano también trae de vuelta el debate político y, concretamente, el BNG vuelve de las vacaciones estivales mirando al bolsillo. Con "la vida de la gente en el centro", la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, quiso escoger el coste de la vida como primera batalla del nuevo curso político y ha puesto sobre la mesa un plan de choque de 400 millones de euros para las familias, los autónomos y las pequeñas empresas. Los alquileres, las hipotecas, el suelo residencial, el transporte, la factura energética o la vuelta al colegio forman parte de una agenda con la que la líder de la oposición en Galicia pretende disputar al Gobierno gallego el terreno de los problemas que afectan al día a día de los gallegos.

"Vivir en Galicia es cada vez más caro", resumió Pontón este lunes tras la primera reunión de la Executiva Nacional del BNG. Su diagnóstico es que los salarios y los ingresos de las familias no están creciendo al mismo ritmo que los precios y que el encarecimiento de productos y servicios está poniendo "contra las cuerdas" a miles de hogares y también a autónomos, comerciantes y pymes. La respuesta que propone el Bloque pasa por movilizar 400 millones y repartirlos entre distintos frentes.

En vivienda, reclama regular por ley las viviendas de uso turístico, declarar zonas de mercado residencial tensionado y establecer ayudas vinculadas a la renta para afrontar el incremento de alquileres e hipotecas. En cuanto al transporte, plantea un bono gallego para abaratar los desplazamientos. Y con septiembre llamando ya a la puerta, pide más ayudas para las familias con menos recursos para afrontar los gastos escolares y recuperar la gratuidad de los libros de texto.

El plan también mira hacia quienes están soportando el encarecimiento de la energía y los combustibles. El BNG propone ayudas para los sectores más afectados, apoyo al campo golpeado por la sequía y una mayor intervención pública en el mercado energético. También reclama mecanismos para limitar los precios de los alimentos básicos y de los suministros esenciales. "No puede ser que cada vez que sube el precio de la energía o de los alimentos sean las familias y las pequeñas empresas las que paguen la factura", sostuvo Pontón.

"Madrid manda, Rueda obedece y Galicia pierde"

El calendario político coloca ya otra cita en el horizonte con el Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo 3 de septiembre. Pontón quiere convertir esa reunión en uno de los primeros grandes escenarios de confrontación del curso y advierte de que de las decisiones que se adopten dependerá en buena medida la capacidad para reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación, los cuidados o la vivienda. El Bloque acudirá con su vieja reivindicación de un concierto económico para Galicia, basado en una hacienda propia, capacidad fiscal plena y la recaudación y gestión del 100% de los recursos.

Pontón aprovechó, también, para volver a cargar contra Alfonso Rueda por su posición ante Madrid. Acusó al Gobierno gallego de rechazar la quita de 4.000 millones de deuda y de "boicotear" la transferencia de la AP-9. Condensó nuevamente su crítica en un lema destinado a marcar el discurso nacionalista durante los próximos meses: "Madrid manda, Rueda obedece y Galicia pierde".

La batalla por el Plan de Normalización Lingüística sigue siendo una materia pendiente, con una situación de "emergencia lingüística" de la que el BNG responsabiliza a los 16 años de gobierno del PP. Pontón recordó que el incumplimiento del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por el Parlamento en 2004, por parte de los mandatos de Feijóo y Rueda es uno de los principales motivos por los que el gallego sigue perdiendo hablantes.

Por ello, el BNG volverá a pedir una reunión con Rueda para reclamar un nuevo plan de normalización, con medidas, presupuesto y mecanismos de seguimiento. También exigirá derogar el denominado "decreto da vergoña", que, según Pontón, impide impartir en gallego materias como ciencias y matemáticas, y sustituirlo por un nuevo marco educativo que convierta la escuela en "un motor de galeguización".

Ceuta abre otro frente con el PP y Vox

El arranque del curso también dejó a Pontón espacio para marcar posición sobre la crisis migratoria de Ceuta, donde situó al BNG en una posición crítica tanto con el Gobierno central como con la oposición de derechas. La portavoz nacionalista consideró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no está a la altura" de una situación en la que, a su juicio, se están vulnerando derechos humanos y reclamó actuar con "mínimas cuestiones de humanidad".

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Pero Pontón reservó sus críticas más duras para PP y Vox, a los que acusó de intentar "cronificar" la crisis para hacer partidismo y "alimentar las críticas de odio y xenofobia". En particular, censuró el "oportunismo do PP" por reclamar solidaridad con Ceuta mientras, según sostuvo, no ofrece una solución al problema. La líder del BNG también apuntó hacia Marruecos, ya que le resulta "imposible" creer que el movimiento de miles de personas registrado en Ceuta se produjese "sin la colaboración" del país y reclamó a Sánchez que explique en el Congreso por qué, a su juicio, estaría tratando de "exculpar" a Marruecos de su responsabilidad.