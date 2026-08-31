Roban piezas del siglo XVIII y profanan el sagrario de una parroquia de Xinzo
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Xinzo de Limia (Ourense) por los delitos de profanación y robo con fuerza tras el asalto a la iglesia parroquial de Parada de Ribeira, en ese municipio
EFE
Según indica esa fundación, el robo se produjo la madrugada del 7 de agosto, cuando los autores reventaron el sagrario con herramientas y se llevaron valiosos objetos históricos y religiosos, entre ellos una cruz procesional de plata del siglo XVIII.
Ante la gravedad de los hechos, el obispo de Ourense tuvo que celebrar un acto solemne de desagravio y un rito de purificación para reabrir el templo, el cual ya había sufrido robos en abril.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala que este acto trasciende el delito patrimonial.
"No estamos únicamente ante un robo de objetos materiales, sino ante una profanación que hiere profundamente los sentimientos religiosos de toda una comunidad", indica la responsable de la fundación.
Castellanos insta a las autoridades a actuar y opina que "la Justicia debe proteger" los templos y "sentenciar con firmeza a quienes atacan deliberadamente aquello que es sagrado para millones de cristianos".
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