Empleo
El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad
Una sentencia reconoce este criterio a un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil que encadenó contratos temporales durante 22 años
R. V.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha establecido un nuevo criterio para indemnizar el abuso de temporalidad en las administraciones públicas: hasta 10.000 euros por cada periodo completo de tres años en el que se haya mantenido la situación abusiva.
La Sala de lo Social aplica este criterio en una sentencia dictada en julio de 2026 que estima el recurso de un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que permaneció en situación de temporalidad durante 22 años.
El pronunciamiento sigue la línea de otro fallo anterior del propio TSXG referido a una trabajadora de la Xunta, que había acumulado 15 años de temporalidad y en cuyo caso el tribunal ya había utilizado como referencia una indemnización de hasta 10.000 euros por cada tramo de tres años.
La Sala considera que la compensación destinada a reparar este tipo de abusos puede calcularse tomando como referencia la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos). A partir de ahí, introduce un criterio temporal: cada periodo completo de tres años de abuso puede generar una nueva indemnización de hasta 10.000 euros.
La cantidad, no obstante, no se aplica de forma automática. El tribunal señala que deberá graduarse en función de las circunstancias concretas de cada trabajador y que, además, podrán reconocerse otros daños si quedan debidamente acreditados.
¿Por qué tres años?
Para establecer ese periodo, el TSXG toma como referencia el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que fija un plazo de tres años para la ejecución de las ofertas de empleo público.
El criterio puede tener un importante impacto en futuras reclamaciones de trabajadores públicos que hayan encadenado durante años contratos o nombramientos temporales.
Desde Unive Abogados consideran «especialmente relevante» que el tribunal relacione directamente la duración del abuso con la cuantificación de la indemnización.
El despacho destaca que una de las principales dificultades hasta ahora era determinar cómo traducir económicamente situaciones de temporalidad abusiva prolongadas durante muchos años.
«La utilización de periodos completos de tres años como referencia permite establecer un parámetro objetivo para esa valoración, aunque la cuantía final deberá seguir determinándose de forma individualizada atendiendo a las circunstancias de cada trabajador», explica el bufete.
El TSXG fundamenta su interpretación en la doctrina reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo, que exige que las medidas adoptadas frente al abuso de la contratación temporal proporcionen una respuesta efectiva y suficientemente disuasoria ante la utilización sucesiva e injustificada de relaciones laborales temporales.
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Fuente: Faro de Vigo
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