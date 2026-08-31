La Xunta congela las ayudas a los comedores escolares gestionados por las Anpas pese al incremento del precio de los menús

La Consellería de Educación destina 1,8 millones de euros para cofinanciar los servicios de comedor escolar gestionados por las asociaciones de madres y padres del alumnado (Anpas) de los colegios públicos. Estas ayudas servirán para sufragar los gastos del pasado curso 2025/2026. La subvención por menú, en todo caso, se mantiene congelada respecto a convocatorias pasadas, pese a que las Anpas se quejan de que la nueva normativa del Gobierno sobre comedores ha encarecido los costes.

Ahora se deben primar productos ecológicos, integrales o de temporada y dar fruta y verdura a diario. El colectivo de madres y padres de Vigo, Foanpas, que gestiona 24 comedores, se ha quejado de que esto ha encarecido el coste por menú en 20 euros al mes y advierte de que hay centros educativos que ya han fijado los precios y estos superan por primera vez los 100 euros mensuales por usuario.

Sin embargo, la orden que regula las ayudas a estos comedores escolares gestionados por las Anpas y que acaba de publicar el Diario Oficial de Galicia no incrementa la financiación para asumir este incremento de gastos derivado de la normativa estatal.

Presupuesto

El presupuesto es de 1.800.000 millones. El pasado año se había reservado una partida de 1.600.000 millones, pero en diciembre la ampliaron hasta los 1.750.000 euros debido a que recibieron un número de solicitudes muy superior al inicialmente presupuestado. Esto supone que en la convocatoria de este año hay un ligero incremento de la partida reservada para los comedores de las Anpas de 50.000 euros, pero se hace así en previsión de que reciban un número de peticiones similar al del curso anterior.

Sin embargo, la ayuda por usuario y día se mantiene igual que en las cuatro últimas convocatorias. Se fijan tres tarifas. Para los comedores que sirven hasta 100 menús se paga 0,78 euros, para los que gestionan entre 101 y 200 comensales la subvención es de 0,72 euros y para los más grandes, de más de 200 menús diarios, se abonará 0,66 euros por persona a diario.

Gastos

Estas subvenciones van destinadas a sufragar los gastos de gestión del servicio de comedor escolar, que incluyen desde el coste diario del menú por comensal, la vigilancia y el cuidado del alumnado, los gastos de mantenimiento, personal y limpieza, los gastos de menaje, materiales y utensilios hasta las pólizas de seguros.

La orden publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia recoge que se podrá ampliar el crédito para estas ayudas. Estas subvenciones son compatibles además con aportaciones de otras administraciones, pero el importe final que se financia no podrá ser en ningún caso superior al coste de la actividad.

La convocatoria contempla una pequeña simplificación administrativa. En 2025 las Anpas tenían que aportar, entre otra documentación, la resolución que autorizaba la apertura y funcionamiento del comedor. En la convocatoria publicada este lunes, la Consellería pasa a consultar de oficio esa autorización, cuando se trate de una entidad que solicita la ayuda por primera vez