La Xunta convoca oferta seis plazas de embriólogo en unidades de reproducción humana asistida del Sergas
La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de Galicia, detalla los requisitos de formación y experiencia para los aspirantes a las plazas de embriólogo.
Europa Press
El Diario Oficial de Galicia publica, en su edición de este lunes, la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas por la que se convoca un procedimiento específico para la cobertura temporal de seis plazas con características específicas de embriólogo, en el ámbito de las unidades de reproducción humana asistida de la sanidad pública gallega.
La distribución por áreas sanitarias es de dos puestos para la unidad de reproducción humana asistida del área de A Coruña, dos puestos para la unidad de Santiago de Compostela y dos puestos para la de Vigo.
La vinculación se realizará mediante nombramientos de interinidad en plaza vacante y su régimen de prestación de servicios podrá ser, indistintamente, en jornada de mañana y/o de tarde, debiendo realizarse las guardias presenciales o localizadas que se fijen en el servicio.
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación solicitada será de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de la publicación de la convocatoria, es decir, desde este martes.
Los aspirantes deberán poseer una licenciatura o grado en ciencias biomédicas (Medicina, Veterinaria, Farmacia, Biología o Química), con formación y experiencia en biología de la reproducción.
Asimismo, deberán tener prestados servicios en el ámbito de las profesiones habilitadas por las referidas titulaciones oficiales, como mínimo durante un período de dos años, en una unidad de reproducción humana asistida. También tendrán que acreditar formación específica en reproducción humana asistida con un mínimo de 60 créditos.
En un comunicado destacan que este refuerzo de los recursos humanos de las unidades de reproducción asistida está recogido en el Plan gallego de reproducción humana asistida 2024-2028, "que permitirá que Galicia sea la comunidad que ofrezca la cartera de este tipo de servicios más amplia de España en la sanidad pública".
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