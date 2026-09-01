Autopista del Atlántico
El Estado accede a mantener una reunión bilateral con la Xunta para abordar la transferencia de la AP-9 a Galicia
Rueda fijó entre las prioridades para el nuevo curso político el cierre de la transferencia de los permisos de trabajo para personas extranjeras
La Xunta y el Gobierno central mantendrán, finalmente, una comisión bilateral para abordar la transferencia de la AP-9. A principios del pasado mes de agosto, el presidente gallego, Alfonso Rueda, dio a conocer que había solicitado esta reunión con el propósito de "discutir y tratar de resolver las diferencias" en torno a la ley para el traspaso a la comunidad de la Autopista del Atlántico.
"Queremos que el traspaso se haga sin ningún tipo de hipoteca ni riesgo para las arcas gallegas", manifestó el mandatario autonómico, quien apuntó que la Xunta recibió esta misma semana la comunicación a través de la que el Gobierno accede a mantener este encuentro, por lo que la fecha aún no ha sido acordada entre las dos instituciones. "No tendría ningún sentido que se pusiese en marcha todo el procedimiento sin que antes la Xunta tuviese la oportunidad de volver a exponer sus razones", apuntó el presidente gallego, quien tratará de que "se vuelva a entrar en razón" para que se haga el traspaso como dijeron "el Parlamento gallego y todos los grupos".
Así las cosas, insistió en que ningún partido político catalán "aceptaría una transferencia en las condiciones en las que se está ofreciendo a Galicia" y dejó claro que la Xunta "volverá" a defender su postura, que "no cambió". "Espero que cambie la postura del Gobierno central", zanjó.
Prioridades de cara al nuevo curso político
Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, Rueda fijó entre sus prioridades para el nuevo curso político el cierre de la transferencia de los permisos de trabajo para personas extranjeras, algo "necesario" para "atajar los problemas que hay para cubrir vacantes" en determinados sectores. Otra de las cuestiones que avanzó es que el Consello aprobará la modificación de la Ley de incendios de Galicia para poder, así, trasladarla a la Cámara autonómica.
Rueda inicia el curso con el foco puesto también en dar por cerrado el pacto sobre las bajas laborales, una de las grandes polémicas de los últimos meses, así como en la reforma de la Atención Primaria. Resaltó, además, que continuará con "la defensa de una financiación autonómica justa para Galicia".
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