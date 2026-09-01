Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casinos en GaliciaVerea entra en campañaMoureAlquiler en SantiagoMarga Charol
instagram

Universidad

Los Consellos Sociales asumirán un mayor control económico de las universidades públicas: podrán activar planes de reequilibrio financiero

La Xunta modificará la legislación para que auditen las cuentas de las instituciones universitarias y vigilen su salud económica

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este martes en Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este martes en Santiago / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Los Consellos Sociales de las tres universidades públicas gallegas incrementarán sus responsabilidades. Así lo dio a conocer este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien avanzó que se modificará la legislación vigente con el propósito de que puedan velar porque las instituciones educativas superiores "tengan una buena salud económica".

Entre otras cuestiones, el Ejecutivo autonómico busca que sean los encargados de realizar cada curso escolar una auditoría externa sobre las cuentas de las universidades. Deberán, asimismo, según detalló el mandatario autonómico, llevar a cabo un seguimieto de las recomendaciones adjuntas a las auditorías enviadas a los equipos rectorales. Además, les dará la capacidad de activar un plan de reequilibrio financiero en el caso de que las cuentas no mejoren.

El mandatario gallego anunció estas modificaciones en la ley después de que hace unos meses saltase a la luz que la Universidade da Coruña (UDC) pasa por uno de los momentos más delicados de su historia en términos financieros.

Noticias relacionadas y más

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
  2. Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción
  3. Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos
  4. Solo seis concellos destinan más de 100 euros per cápita a las fiestas: «En Galicia, el 90% de las contrataciones vienen de las comisiones»
  5. La casa en venta más cara de Galicia está en la Costa da Morte y cuesta 5 millones: un castillo frente al mar que lleva años buscando dueño
  6. Detectives contra los talleres mecánicos ilegales en Galicia: las largas esperas abren mercado al negocio clandestino
  7. Avistan ballenas, delfines y orcas en la costa gallega e identifican a la abuela Toñi, disparada hace semanas
  8. La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e 'incumplimientos legales' por parte de la Xunta y del Estado

Los Consellos Sociales asumirán un mayor control económico de las universidades públicas: podrán activar planes de reequilibrio financiero

Los Consellos Sociales asumirán un mayor control económico de las universidades públicas: podrán activar planes de reequilibrio financiero

La Xunta anuncia un plan para "mejorar la eficiencia de las instalaciones hidráulicas" ante futuras sequías

La Xunta anuncia un plan para "mejorar la eficiencia de las instalaciones hidráulicas" ante futuras sequías

Galicia registra 70 muertes atribuibles a altas temperaturas en el mes de agosto: el año pasado fueron el triple

Galicia registra 70 muertes atribuibles a altas temperaturas en el mes de agosto: el año pasado fueron el triple

Rueda responderá sobre emergencias y coste de vida en el primer pleno del curso político

Rueda responderá sobre emergencias y coste de vida en el primer pleno del curso político

Piden cinco años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente dos veces a una amiga dormida en Lugo

Piden cinco años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente dos veces a una amiga dormida en Lugo

El TSXG condena a una empresa de juego de Ferrol por tardar cuatro meses en investigar una denuncia de acoso laboral

El TSXG condena a una empresa de juego de Ferrol por tardar cuatro meses en investigar una denuncia de acoso laboral

El PSdeG afirma que la Fegamp no traslada a Galicia las movilizaciones de la FEMP por la situación de Ceuta al considerarlas "partidistas"

El PSdeG afirma que la Fegamp no traslada a Galicia las movilizaciones de la FEMP por la situación de Ceuta al considerarlas "partidistas"

Los casinos gallegos triplican sus ingresos tras abrir salas en Vigo y Santiago

Tracking Pixel Contents