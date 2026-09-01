Galicia, el destino VIP de este verano: los famosos que han elegido la comunidad para disfrutar de sus vacaciones

Galicia volvió a demostrar este verano que es mucho más que un destino turístico para visitantes anónimos. Actores, presentadores, deportistas y otros rostros conocidos han escogido distintos rincones de la comunidad para disfrutar de unos días de descanso, desde las playas de las Rías Baixas hasta la Costa da Morte o las Rías Altas.

Algunos han descubierto Galicia este verano y han compartido con sus seguidores diferentes momentos de sus vacaciones, mientras que otros ya se han convertido en auténticos habituales y no fallan a su cita anual con la comunidad. Cristina Pedroche, Violeta Mangriñán, Maxi Iglesias, Mario Casas o Luis de la Fuente son algunos de los nombres que han pasado por Galicia durante esta temporada estival.

Cristina Pedroche, una "enamorada" de Galicia

Una de las visitas más sonadas de este verano ha sido la de Cristina Pedroche. La presentadora y colaboradora televisiva eligió Galicia para disfrutar de unos días de relax recorriendo diferentes puntos de las Rías Baixas.

Entre sus paradas estuvo la isla de A Toxa, donde se fotografió en el histórico Gran Hotel La Toja, o Combarro. Pedroche no dudó en mostrar su escapada gallega a sus seguidores, dejando claro su amor por la comunidad: "Galicia me enamora muy fuertemente. ¿Me hacéis un hueco?", llegó a compartir en sus redes sociales.

Aunque si hay algo que conquistó a la presentadora, más allá de sus paisajes, fue la gastronomía. La presentadora compartió imágenes de su paso por el restaurante Asador O Pazo (Padrón), el restaurante Culler de Pau (O Grove) o el restaurante Pepe Vieira (Raxó) y su veredicto fue claro: "Lo de la comida en Galicia es para un capítulo aparte".

Violeta Mangriñán, en Vigo y Baiona

También se dejó ver este verano por las Rías Baixas, y casi a la vez que Cristina Pedroche, Violeta Mangriñán, que disfrutó de unos días de vacaciones en Galicia junto a Fabio Colloricchio y sus hijas.

La influencer pudo disfrutar de diferentes planes por la zona visitando Vigo, A Toxa o Baiona, donde se alojó en el Faro Silleiro.

Maxi Iglesias, entre Nigrán y la isla de Ons

Otro rostro conocido que ha aprovechado el verano para acercarse a Galicia ha sido Maxi Iglesias. El actor, que lleva más de 15 años eligiendo Galicia como destino para sus vacaciones, no dudó en compartir algunos de los sus lugares favoritos de la comunidad para desconectar. "Como cada verano... unos días en la terriña", compartió en redes sociales.

Maxi Iglesias durante sus vacaciones en Galicia / Instagram

El actor de Física o Química o Los Protegidos disfrutó de unas vacaciones muy ligadas al mar y a la naturaleza: playas, barco, paddle surf, fiestas, partidas de futbolín, moto acuática y diferentes planes al aire libre.

Uno de los lugares en los que Maxi Iglesias pasó buena parte de su estancia en Galicia fue la playa de Patos, en Nigrán, un arenal de unos 600 metros de longitud conocido por sus buenas olas y por ser uno de los puntos de referencia para los aficionados al surf en las Rías Baixas.

Entre los planes de este verano también ha estado una escapada a la isla de Ons, donde, según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, fue visto durante el segundo fin de semana de agosto.

El actor llegó hasta el archipiélago en paddle surf y pasó parte de la jornada disfrutando de la isla acompañado por varios amigos. Durante su estancia comió en el restaurante Casa Acuña y aprovechó para descansar en la playa antes de regresar al barco, de nuevo sobre su tabla.

Razo se llena de famosos, de Mario y Óscar Casas a Blanca Suárez

Quienes pasaron también unas vacaciones muy ligadas al mar y a la naturaleza fueron los hermanos Mario y Óscar Casas. Los dos actores regresaron este verano a la playa carballesa de Razo, donde el mayor de los Casas aprendió a surfear.

El actor Mario Casas, haciendo surf en Razo / Art Surf Camp

Precisamente el surf es uno de los grandes motivos por los que los hermanos se acercan habitualmente a esta zona de Galicia, que se ha convertido en uno de sus grandes refugios lejos de los focos.

Y no fueron los únicos rostros conocidos que se dejaron ver por Razo este verano. La actriz Blanca Suárez también escogió este rincón de la Costa da Morte para disfrutar de un fin de semana "absolutamente perfecto".

Un campeón del mundo en la Costa da Morte

El seleccionador español Luis de la Fuente, después de proclamarse campeón del mundo con La Roja, disfrutó a mediados de agosto de unos días en la Costa da Morte, donde se alojó en el Hotel O Semáforo de Fisterra y aprovechó su estancia para conocer lugares como el Monte Pindo, en Carnota, y la cascada de O Ézaro, en Dumbría.

Por la izquierda, Jesús Picallo, Luis de la Fuente y Jacinto Picallo, en el Hotel O Semáforo de Fisterra. / Cedida

El riojano no fue el único rostro ligado al deporte de primer nivel que pasó unos días por Galicia. El jugador ferrolano del Real Madrid de Baloncesto Alberto Abalde Díaz, hijo del exjugador del Obradoiro Alberto Abalde Rodríguez, pasó unos días en familia en Vigo, donde disfrutó de las vistas, la playa e incluso de un concierto de Leiva.

Jesús Cintora, de Vigo al eclipse en Santiago

Quien también se decantó por pasar parte de sus vacaciones en Vigo fue el periodista Jesús Cintora. El presentador disfrutó de un verano de descanso en Galicia con su mujer, la periodista viguesa Rocío Delgado.

Además de en la ciudad olívica, la pareja de periodistas dibujó un itinerario vacacional que los llevó a otros puntos de la zona como Nigrán, al otro lado del Miño (a Caminha y Oporto) o incluso a Santiago de Compostela, concretamente al Monte do Gozo, desde donde disfrutó de uno de los acontecimientos del verano: el eclipse solar del 12 de agosto.

Roberto Leal y Sonsoles Ónega, también de paso por Galicia

La lista de famosos que han pasado por Galicia durante estos meses se complementa con otros rostros conocidos de la televisión como Roberto Leal y Sonsoles Ónega.

En el caso del presentador de Pasapalabra, disfrutó de unos días de relax en Galicia junto a su mujer, la comunicadora Sara Rubio, y sus dos hijos. "Desde hace 3 años, Galicia es un sí rotundo", resumía Sara Rubio en una publicación en redes sociales en la que mostraba las mejores imágenes de su escapada por el noroeste peninsular.

Por otro lado, la también periodista de Antena 3 Sonsoles Ónega se decantó por Galicia para disfrutar de las vacaciones en la tierra natal de su padre, Fernando Ónega. Una escapada aún más especial ya que se trata del primer verano tras la pérdida del reconocido periodista, fallecido el pasado mes de marzo.

"Galicia, tan bonita y tan llena de raíces que marcan el camino", compartía la presentadora sobre unas vacaciones en las que, como ha compartido en redes sociales, aprovechó para leer, disfrutar de los asombrosos paisajes y saborear la gastronomía gallega.

Los famosos que no fallan a su cita anual con Galicia

La lista de rostros reconocidos que visitan Galicia para disfrutar de sus vacaciones podría ser eterna, aunque en ella destacan varios nombres que han convertido la comunidad en su particular refugio.

Uno de los ejemplos más destacados es el de Ester Expósito, que no falló, como cada verano, a su cita con Viveiro. La actriz, que mantiene un fuerte vínculo familiar con la localidad lucense, regresa cada año a la Mariña para disfrutar de las fiestas patronales de la localidad.

Otros que tampoco faltaron a su cita con el verano en Galicia son el cineasta Javier Ambrossi y la actriz Macarena García. Los dos hermanos mantienen un vínculo familiar y sentimental con Canido, en Vigo, donde han veraneado desde niños.

La actriz Macarena García y el director Javier Ambrossi, con su madre en su playa gallega favorita. / Instagram/@macarenagarciaoficial

También El Gran Wyoming mantiene una relación especial con Galicia. El presentador y humorista madrileño, aprovechando el parón veraniego de El Intermedio, regresó a Laxe, donde pasó varios días visitando a familiares y amigos y disfrutando de la localidad como un vecino más.

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Así, el verano de 2026 deja una larga lista, casi interminable, de rostros conocidos que han escogido Galicia para descansar. Una lista que si algo confirma es que Galicia es un territorio VIP durante los meses de verano, aunque muchos de sus visitantes más famosos prefieres disfrutar de sus vacaciones alejados de los grandes focos.