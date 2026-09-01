Galicia registra el julio con más turistas extranjeros de toda la serie histórica

Galicia recibió en julio 248.104 turistas extranjeros, la cifra más elevada registrada en ese mes a lo largo de toda la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en 2015. El dato supone además un incremento de casi el 20% respecto al mismo mes del año pasado y permite a la comunidad encadenar un nuevo máximo en plena temporada alta.

El buen comportamiento de julio contrasta con el balance acumulado de los siete primeros meses del año. Entre enero y julio llegaron a Galicia 1.019.694 turistas internacionales, un 1,1% menos que en el mismo período de 2025. La comunidad, sin embargo, vuelve a superar la barrera del millón de visitantes extranjeros antes de comenzar el tramo más fuerte de la temporada turística.

Julio se convierte así en el principal dato del verano. Hasta ahora, el mayor volumen de turistas extranjeros para este mes se había registrado en 2025, pero los casi 250.000 visitantes de este año elevan nuevamente el techo de la serie.

Tras julio, los meses con mayor llegada de turistas internacionales fueron junio, con 180.135 visitantes, y abril, con 154.456, coincidiendo este último con la celebración de la Semana Santa.

El origen de los desplazamientos también refleja el peso de la conectividad terrestre y aérea. En julio, seis de cada diez turistas extranjeros llegaron a Galicia por carretera, mientras que casi cuatro de cada diez lo hicieron a través de alguno de los aeropuertos gallegos.

El eclipse dispara las expectativas para agosto

Los datos de julio llegan además antes de conocer el balance definitivo de agosto, para el que el sector turístico gallego prevé cifras históricas. El eclipse total de sol que tuvo lugar el pasado 12 de agosto convirtió Galicia en uno de los puntos de interés para la observación del fenómeno y elevó la demanda turística durante esas fechas.

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Las expectativas del sector apuntan, por tanto, a que el buen comportamiento de julio pueda tener continuidad en agosto y permita a Galicia cerrar el mejor verano de su historia en lo que al turismo internacional se refiere.