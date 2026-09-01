Crisis en Ceuta
Rueda acudirá a "título personal" a las movilizaciones de la FEMP por la situación de Ceuta que la Fegamp ve como "partidistas"
El presidente de la Xunta acusa a Pedro Sánchez de llevar a cabo una "gestión disparatada" y actuar "bajo presión y cediendo a chantajes"
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confirmó este martes su asistencia "a título personal" a las concentraciones convocadas para este miércoles en todo el territorio estatal por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante la crisis migratoria que se vive desde hace ya un mes en la ciudad autónoma de Ceuta. El mandatario gallego dio a conocer su participación después de que este lunes el PSdeG afirmase que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), con el socialista Alberto Varela al frente, no trasladaría estas movilizaciones a la comunidad gallega al considerarlas "partidistas".
"Esto no va de política", declaró el presidente a preguntas de los medios de comunicación en la primera rueda de prensa de este nuevo curso político. Rueda tiró de empatía para señalar que "si esto estuviera pasando aquí nos gustaría sentir el apoyo de otras partes de España ante la gestión disparatada de Pedro Sánchez, quien actúa bajo presión y cediendo a chantajes".
El mandatario gallego comparte, así, la convocatoria con sus compañeros de partido a lo largo y ancho del Estado y continúa distanciándose de la posición de los socialistas, así como del BNG. "Realmente son concentraciones encubiertas convocadas por el Partido Popular para seguir alentando el odio y la xenofobia", señalaba la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, esta semana. El PSdeG, por su parte, denunciaba que la convocatoria la hizo la presidenta de la FEMP, alcaldesa popular de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, "sin acuerdo de los órganos de la Federación".
"Mi presencia, supongo que al igual que la de mucha gente, busca mandar un mensaje de ánimo. Los ceutíes agradecerán saber que estamos preocupados", añadió el popular, quien aseguró "no entender" a quien ve la convocatoria como "partidista", al considerar que, "en esta ocasión, las críticas hacia el Gobierno central se hacen solas".
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