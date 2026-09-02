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Galicia perdió 1.466 afiliados en agosto y el paro aumentó en 2.369 personas

Galicia perdió 1.466 afiliados en agosto, una caída del 0,13 % respecto a julio que deja el número total en 1.134.483, en un mes en el que el paro aumentó en 2.369 personas, un 2,21 %, hasta alcanzar los 109.691 desempleados

Unha persona pasa fronte á fachada dunha Oficina do SEPE

Unha persona pasa fronte á fachada dunha Oficina do SEPE / Marta Fernández

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EFE

Los datos divulgados este miércoles por los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan que el número de parados se mantuvo sin cambios respecto a agosto de 2025, pero el de afiliados se incrementó un 2,09 %, 23.276 cotizantes más.

Galicia siguió la tendencia del conjunto de España, donde el mercado laboral perdió 162.840 afiliados en agosto, por debajo de las caídas de años anteriores para este mes gracias al dinamismo del empleo extranjero, mientras que el paro repuntó en 44.419 personas.

El paro aumentó en todas las comunidades y ciudades autónomas excepto en Ceuta, donde descendió, y en cuanto a las provincias gallegas, todas registraron incrementos. En A Coruña subió un 2,89 % (1.234 parados más), mismo porcentaje que en Lugo, que sumó 312 parados. En Pontevedra aumentó un 1,93 % (780 parados más) y en Ourense, un 0,32 % (43 más). El 59,6 % del total de parados en agosto eran mujeres, y los menores de 25 años representaron el 4,4 %.

El desempleo subió en todos los sectores económicos de Galicia excepto en la agricultura, donde se redujo en 56 personas. Por el contrario, el sector servicios sumó 1.801 parados más, la construcción 111 y la industria otros 68, además de 445 desempleados más en el colectivo de personas sin empleo anterior. En cuanto a los contratos, en Galicia se firmaron 64.195 el mes pasado, un 24,79 % menos que en julio pero un 8,61 % más respecto a agosto de 2025.

Galicia continúa por detrás en la proporción de contratos indefinidos, ya que representaron apenas el 30,45 % del total de firmados, por debajo del 41,79 % de media en España. Un total de 80.394 personas cobraban prestaciones por desempleo en Galicia en julio (el dato más reciente que divulga el Ministerio de Trabajo), con una cuantía media de 981,4 euros en el caso de las contributivas. Las prestaciones pagadas en la comunidad gallega supusieron un desembolso de 92,49 millones de euros para las arcas del país.

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En cuanto a los afiliados, del total de 1.123.034 personas que cotizaban a la Seguridad Social en agosto en Galicia, 911.325 estaban inscritas en el régimen general. Dentro del general, 7.556 cotizaban en el régimen agrario y 22.199, en el del hogar. Además, otras 205.244 personas estaban inscritas en el régimen de autónomos y 17.914 en el del mar.

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