‘Salvados’ ya tiene fecha de regreso a laSexta y lo hará con un conocido presentador gallego al frente.

Salvados regresa este domingo, a partir de las 21.30 horas, a laSexta.

Un conocido presentador gallego al frente de 'Salvados'

Lo hace cumpliendo mayoría de edad —el programa celebra 18 años en antena desde su estreno en 2008— bajo el mando del periodista vigués Fernando González, más conocido como Gonzo.

El presentador gallego volverá a presentar esta nueva entrega tras cerrar la mejor temporada de las últimas cinco anotando un 6,5% de cuota de pantalla, cerca de 800.000 espectadores de media y más de 2,2 millones de espectadores únicos cada domingo noche.

'Salvados' volverá «fiel a su ADN»

Según ha informado laSexta, Salvados vuelve a la parrilla televisiva «manteniéndose fiel a su ADN, pero reinventando su manera de contar historias» ofreciendo «una gran variedad temática que transitará desde la política hasta temas de fuerte impacto social, sin olvidar las entrevistas en profundidad que muestran la cara más desconocida de figuras públicas de primer nivel».

El presentador gallego Fernando González ‘Gonzo’ volverá a estar al frente de ‘Salvados’. / laSexta

Protagonistas de la nueva temporada de 'Salvados'

Así, en esta nueva entrega, podremos conocer el lado más humano de figuras como Joaquín Reyes, Miguel Ríos, Almudena Cid, o la fallecida Rita Barberá.

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De hecho, la que fuera alcaldesa de Valencia durante 24 años será la primera protagonista de la temporada con un programa doble que este domingo reconstruirá sus luces y sombras recordando los momentos épicos con los que llenó portadas y minutos de informativos gracias al testimonio de personas que la conocieron bien, desde compañeros de partido que fueron amigos, a los que la sufrieron desde la oposición, pasando por periodistas y representantes de la sociedad civil valenciana.