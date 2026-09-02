La Xunta pide al Gobierno "control de fronteras" y defiende el "retorno" de los menores que permanecen en Ceuta

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha exigido al Gobierno central un "control de fronteras" y que "actúe de forma inmediata" sobre la gestión migratoria en Ceuta, al tiempo que ha defendido el "retorno" de los menores migrantes a su lugar de origen.

"Pedimos única y exclusivamente la aplicación de la Ley de Extranjería que dice que se priorizará el retorno de todos los menores con sus familias", ha expuesto. Lo ha hecho en una visita a un centro de cuidado y entretenimiento infantil, esta mañana, en A Coruña.

En este sentido, ha recalcado que "cuando hay una familia que está diciendo que quiere que vuelvan sus hijos el deber del Gobierno de España es que esos niños vuelvan uno a uno, mirando cada caso concreto".

Noticias relacionadas

Asimismo, ha instado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed, a que "diga un número exacto de menores". "Cada ministro dice una cifra diferente de personas migrantes", ha criticado.