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La Xunta pide al Gobierno "control de fronteras" y defiende el "retorno" de los menores que permanecen en Ceuta

La conselleira de Política Social e Igualdade insta al Gobierno central a aplicar la Ley de Extranjería y priorizar el retorno de menores con sus familias

La conselleira de Política Social, Fabiola García junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una imagen de archivo.

La conselleira de Política Social, Fabiola García junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una imagen de archivo. / Xoán Álvarez

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R. S. C.

Santiago

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha exigido al Gobierno central un "control de fronteras" y que "actúe de forma inmediata" sobre la gestión migratoria en Ceuta, al tiempo que ha defendido el "retorno" de los menores migrantes a su lugar de origen.

"Pedimos única y exclusivamente la aplicación de la Ley de Extranjería que dice que se priorizará el retorno de todos los menores con sus familias", ha expuesto. Lo ha hecho en una visita a un centro de cuidado y entretenimiento infantil, esta mañana, en A Coruña.

En este sentido, ha recalcado que "cuando hay una familia que está diciendo que quiere que vuelvan sus hijos el deber del Gobierno de España es que esos niños vuelvan uno a uno, mirando cada caso concreto".

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Asimismo, ha instado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed, a que "diga un número exacto de menores". "Cada ministro dice una cifra diferente de personas migrantes", ha criticado.

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