La Xunta pide al Gobierno "control de fronteras" y defiende el "retorno" de los menores que permanecen en Ceuta
La conselleira de Política Social e Igualdade insta al Gobierno central a aplicar la Ley de Extranjería y priorizar el retorno de menores con sus familias
R. S. C.
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha exigido al Gobierno central un "control de fronteras" y que "actúe de forma inmediata" sobre la gestión migratoria en Ceuta, al tiempo que ha defendido el "retorno" de los menores migrantes a su lugar de origen.
"Pedimos única y exclusivamente la aplicación de la Ley de Extranjería que dice que se priorizará el retorno de todos los menores con sus familias", ha expuesto. Lo ha hecho en una visita a un centro de cuidado y entretenimiento infantil, esta mañana, en A Coruña.
En este sentido, ha recalcado que "cuando hay una familia que está diciendo que quiere que vuelvan sus hijos el deber del Gobierno de España es que esos niños vuelvan uno a uno, mirando cada caso concreto".
Asimismo, ha instado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed, a que "diga un número exacto de menores". "Cada ministro dice una cifra diferente de personas migrantes", ha criticado.
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