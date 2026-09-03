Galicia afronta un nuevo episodio de calor extremo: la Xunta activa la alerta roja por temperaturas de hasta 38 grados

Después de una última semana de agosto en la que la lluvia volvió a Galicia tras un verano de intenso calor, septiembre parece que no se quiere quedar atrás. Cada vez más escogido por muchos para disfrutar de su periodo vacacional, el inicio de este mes viene de nuevo acompañado de la influencia anticiclónica, que desde este jueves va a elevar las temperaturas en toda nuestra comunidad y por las que la Xunta ya ha activado la alerta roja y naranja por este fenómeno debido a un nuevo episodio de calor.

Según el parte meteorológico de Meteogalicia, la influencia del anticiclón va a provocar la entrada de aire cálido de latitudes inferiores. Esta situación va a generar bancos de niebla matinales en comarcas del interior de Galicia, así como en zonas del litoral norte, los cuales se irán disipando con el transcurso de las horas para dar paso un día más a cielos despejados.

Las temperaturas experimentarán un ascenso, más notable en los valores máximos, por lo que la Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade ya ha activado en el nivel naranja de alerta en el interior de las provincias de A Coruña y Lugo y en puntos de alta montaña de Ourense, dónde los termómetros sobrepasarán ampliamente la barrera de los treinta grados. Una situación, la del intenso calor, que no va a ser mejor en puntos del interior de la provincia de Pontevedra, y por la que la Xunta también ha activado el nivel rojo de alerta durante el día de hoy.

En Santiago, por ejemplo, se espera un jueves en el que los mercurios lleguen a marcar por encima de los 33 grados, mientras que Ferrol, Pontevedra o Vigo rondarán los 32. Más sofocante será la jornada en Ourense, ya que, en la ciudad de las Burgas, los termómetros alcanzarán los 38 grados a la sombra.

Bañistas en el río Miño a la altura de Ourense / Iñaki Osorio / FDV

Recomendaciones contra el calor

Ante las altas temperaturas que este jueves se van a dejar sentir en Galicia, se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, así como beber agua con frecuencia, utilizar ropa ligera y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible. También es importante no dejar nunca a niños, personas mayores o mascotas dentro de vehículos, aunque sea durante pocos minutos, para prevenir accidentes y golpes de calor.