Un videojuego gallego, seleccionado para el Selected Indie 80 de Tokyo Game Show 2026

El videojuego independiente Xerme, desarrollado por el estudio gallego Acariño Games, ha sido seleccionado para formar parte del Selected Indie 80 (SI80) de Tokyo Game Show 2026, uno de los principales encuentros internacionales de la industria del videojuego.

La selección adquiere especial relevancia al haber sido Xerme escogido entre más de 1.500 propuestas recibidas de todo el mundo, de las que únicamente 80 títulos han sido seleccionados para formar parte de esta iniciativa dedicada a poner en valor el talento y la creatividad del desarrollo independiente. Los 80 proyectos seleccionados reciben además la posibilidad de exhibir gratuitamente sus videojuegos durante Tokyo Game Show.

La 30.ª edición de Tokyo Game Show se celebrará del 17 al 21 de septiembre de 2026 en Makuhari Messe, Chiba (Japón). Durante cinco días, el evento reunirá a desarrolladores, publishers, plataformas, medios, inversores y público procedente de todo el mundo.

Para Acariño Games, la participación en el Selected Indie 80 supone un paso importante dentro de su estrategia de internacionalización y permitirá que Xerme sea presentado ante el público japonés y ante profesionales de uno de los mercados históricamente más influyentes de la industria del videojuego.

«Es una convocatoria súper complicada, un privilegio y un lugar de mucha exposición y visibilidad. Es una selección que seguramente nos acerca a poder conseguir un acuerdo de distribución internacional», comenta Andrés Sanjurjo de Acariño Games.

Un fotograma del videojuego ‘Xerme’. / Cedida

Un videojuego autoral

Xerme está creado por Camilo López, quien concibió el proyecto desde una aproximación artística al medio y desarrolló junto al equipo de Acariño Games una experiencia basada en la exploración, el silencio y el sacrificio.

El juego propone un mundo minimalista y silencioso en el que el jugador debe recoger y entregar energía para hacer evolucionar el mundo. La propuesta combina exploración y puzles con una narrativa ambiental que prescinde del diálogo y utiliza el espacio, la música, la luz y el movimiento como principales herramientas narrativas.

«Xerme nació de la idea de que un videojuego podía hablar del sacrificio no solamente a través de una historia, sino haciendo que el jugador experimentase esa idea directamente. Queríamos que cada decisión tuviera un coste y que el jugador sintiera que para transformar el mundo tenía que dar algo de sí mismo», explica Camilo López, creador del videojuego.

La dirección artística del proyecto apuesta por una estética extremadamente depurada, construida alrededor del contraste entre un mundo blanco, la oscuridad y una energía amarilla que funciona simultáneamente como elemento narrativo y mecánico.