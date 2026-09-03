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La presencia de Mariano Rajoy y la fuerte división política local marcan el acto en apoyo a Ceuta en Pontevedra

La convocatoria de la FEMP fue respaldada por PP y VOX, mientras BNG y PSOE se ausentaron

Leyó el manifiesto José Manuel López, un ciudadano ceutí de vacaciones estos días en Sanxenxo

Mariano Rajoy encabezó la concentración de la FEMP en Pontevedra.

Mariano Rajoy encabezó la concentración de la FEMP en Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

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Ana López

Pontevedra

Pontevedra acogió este miércoles la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, una cita que evidenció una marcada división en la política local, similar a la manifestada en el resto del país, ya que si bien PP y VOX acudieron a la misma, ni BNG ni PSOE lo hicieron, por considerar la movilización un uso partidista de la federación, así como de la situación por la que pasa la ciudad autónoma.

La concentración tuvo lugar en la Praza de España, frente al Concello, coincidiendo con actos similares promovidos a la misma hora en municipios de toda España con motivo del Día de Ceuta y contó con la presencia del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que generó una pequeña revolución entre los asistentes, muchos de los cuales procuraron fotografiarse con él.

La convocatoria pretendía trasladar el apoyo y la solidaridad de los municipios españoles con la población ceutí ante la crisis migratoria desencadenada a finales de julio, cuando miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad.

El acto tuvo lugar en la Praza de España. | GUSTAVO SANTOS

El acto tuvo lugar en la Praza de España. | GUSTAVO SANTOS

El PP de Pontevedra, encabezado por Rafa Domínguez y Pepa Pardo, asistió al completo. También integrantes de VOX en la ciudad.

El manifiesto, sin embargo, fue leído por José Manuel López, ciudadano ceutí de vacaciones estos días en Sanxenxo. El texto expresa el respaldo a los ceutíes tras la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera y advierte de la presión que esta situación está ejerciendo sobre los servicios públicos y los recursos de la ciudad.

«Ceuta no está sola. Ceuta: eres y serás siempre España», proclamó López al dar lectura al manifiesto, que reivindica la soberanía española sobre la ciudad y sostiene que «la integridad territorial de España no se negocia».

Concentración en Sanxenxo

Concentración en Sanxenxo / FdV

El documento reclama una respuesta coordinada del Estado y de la Unión Europea, el refuerzo de los medios disponibles en Ceuta y financiación extraordinaria para afrontar la situación. También reconoce el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sanitarios, servicios sociales, entidades humanitarias y voluntarios.

Se corearon frases con insultos a Pedro Sánchez y al alcalde de Pontevedra, a los que se llamó "hijo de puta"

Estas declaraciones quedaron empañadas al corear una gran mayoría de asistentes las ya conocidas consignas de «Pedro Sánchez, hijo de puta» y «Pedro Sánchez, dimisión», en alusión al presidente del Gobierno, e incluso alguno de los presentes gritó a viva voz «Lores, vete a casa, cabrón, hijo de puta», al alcalde de Pontevedra.

Movilización en Poio

Movilización en Poio / FdV

Aunque este último no pudo oírlas en persona, ya que el BNG, el partido que gobierna en Pontevedra desde 1999, decidió no participar en la concentración. La concejala de Protección Ciudadana de Pontevedra, Eva Vilaverde, expresó horas antes la solidaridad de su formación tanto con la población de Ceuta como con las personas directamente afectadas y con los migrantes que permanecen en la calle «en unas condiciones deplorables».

Manifestación por Ceuta en Pontevedra, con Mariano Rajoy

Los asistentes portaron carteles en apoyo a la ciudad autónoma. / GUSTAVO SANTOS

Vilaverde justificó la ausencia de los nacionalistas gallegos a nivel local por su rechazo a lo que considera una utilización partidista de la convocatoria. «Nosotros no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la participación partidista que se está haciendo desde la FEMP por parte del PP y mucho menos con manifestaciones con tintes racistas y xenófobos», afirmó.

Participantes en la cita de Marín

Participantes en la cita de Marín / FdV

Apoyo a Ceuta en Cerdedo Cotobade

Apoyo a Ceuta en Cerdedo Cotobade / FdV

Tampoco el PSOE de Pontevedra acudió a la concentración. El concejal socialista Manuel Fariña cuestionó igualmente la utilización de la FEMP por parte del Partido Popular (hay que recordar que su presidenta, María José García-Pelayo, es alcaldesa por este partido en Jerez de la Frontera) y consideró que la posición de su formación estaba «bastante clara».

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Frente a esta masiva concentración, a la misma hora tuvo lugar en Pontevedra una protesta contra el fascismo y el racismo, en la Praza da Peregrina, aunque no tuvo el mismo éxito de convocatoria que la de la FEMP, que sí logró reunir a cientos de personas.

Fuente: Faro de Vigo

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