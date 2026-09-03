Así son los 1.012 docentes que se incorporan a las aulas gallegas: 32 años de media y destino en 194 municipios

El 9 de septiembre de 2026 será una fecha que no olvidarán los 1.012 nuevos docentes que se incorporan este curso al sistema educativo en Galicia tras superar con éxito las oposiciones celebradas en verano. Ese día, el próximo miércoles, tomarán posesión oficialmente de la plaza que se ganaron entre las 11.531 personas que se presentaron a las pruebas este año. Para algunos el camino ha sido más largo que para otros: hay quienes aprobaron a la primera y quienes enfrentaron varios procesos selectivos hasta llegar aquí, pero todos han conseguido ya su objetivo de sumarse a una comunidad de más de 30.000 maestros y profesores con una plaza de funcionario que lleva su nombre.

Algunos ya saben lo que es estar frente al pupitre llevando las riendas de una clase, pues han vivido la experiencia haciendo sustituciones, mientras para otros será la primera vez. Pero para los mil se abre una nueva etapa vital que comienzan con sensaciones similares: esa mezcla de ilusión y temor que conjugan el hecho de haber logrado su objetivo y el peso de la responsabilidad que supone empezar a jugar un papel clave en la formación de los gallegos del futuro.

De los 23 a los 59 años y con mayoría de mujeres

Esta nueva hornada de docentes (101 menos de los que llegaron el curso pasado) ya se incorporó a inicios de mes a los centros que tienen asignados, distribuidos por 194 concellos, para preparar el regreso de los alumnos a las aulas. Son 401 maestros de Infantil y Primaria, 573 profesores de secundaria y 38 de sectores singulares de la FP. Inyectarán savia nueva en el cuadro docente de la enseñanza pública. Y es que la edad media es de 32,4 años, aunque la horquilla es amplia: desde siete jóvenes maestros nacidos en 2003 hasta un profesor de FP de 59 años. Una vez más, ellas son mayoría, siete de cada diez: hay 708 mujeres y 304 hombres entre los docentes de nuevo ingreso.

Algunos han tenido la suerte de conseguir destino allí donde nacieron o viven; otros tendrán que hacer kilómetros para desempeñar su profesión. Del total, 435 funcionarios impartirán clase en municipios de la provincia de A Coruña, 60 de ellos en Santiago. Otros 372 tienen plaza en centros de la provincia de Pontevedra, mientras Lugo incorpora 112 nuevos profesores y Ourense, 89.

Algunos de los maestros que este curso se suman a los centros educativos en Infantil y Primaria / Xoán Álvarez

"Tedes nas vosas mans unha materia prima fundamental para o progreso da sociedade"

Parte de esta nueva generación de educadores, los 401 maestros que tendrán en sus manos la tarea de enseñar a los más pequeños, participaron este jueves en un encuentro organizado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP en la Cidade da Cultura para darles la bienvenida, un acto que se repetirá este viernes con los profesores de secundaria y FP. El conselleiro, Román Rodríguez, les felicitó por lograr su meta tras superar “un proceso selectivo moi duro” y les deseó suerte en esta nueva etapa: “Ser docente é unha das profesións máis bonitas do mundo, esixe unha enorme vocación”, señaló. También les recordó la “enorme responsabilidade colectiva” que asumen: “Tedes nas vosas mans unha materia prima fundamental para o progreso da sociedade. Do traballo de hoxe vai depender a Galicia de mañá”.

Apoyo ante agresiones y regulación del uso de la tecnología

Román Rodríguez remarcó que llevarán aulas “cunha enorme diversidade” y con niños y adolescentes que nacen entre nuevas tecnologías. En este punto, señaló dos de las novedades que llegarán este curso. Una de ellas es la puesta en marcha “de inmediato” de la Oficina de Apoio ao Profesorado, impulsada para acompañar y asesorar al docente en caso de sufrir amenazas o agresiones, tanto físicas como verbales o digitales. La otra es la Ley de educación digital de Galicia para regular el uso de la tecnología, el móvil y la inteligencia artificial en los centros educativos, un marco que encara su tramitación final en el Parlamento.

El conselleiro de Educación conversa con algunos de los nuevos docentes / Xoán Álvarez

En un escenario en el que cada curso académico suele haber protestas para reivindicar avances en las condiciones del profesorado, el conselleiro esgrimió que Galicia tiene “unha das mellores estructuras educativas” de España. “Se por algo se ten caracterizado o sistema educativo galego nos últimos anos é por incorporar melloras estructurais, tanto na dotación de recursos humanos, como na mellora dos salarios e na configuración das ratios, entre outras moitas medidas que contribúen a mellorar a atención á diversidade”, afirmó. Rodríguez señaló que “a maioría das organizacións sindicais están dentro deste marco” y que las protestas “derivan fundamentalmente dun sindicato vencellado ao BNG como é a CIG, que está á marxe baixo unha estratexia de xeración de conflito”. En este punto, destacó que la ratio en Infantil ya está en 20 alumnos por aula y el próximo curso se extenderá a Primaria.

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Plazas vacantes en las oposiciones

Desde 2009 se han convocado en Galicia 21.698 plazas en las oposiciones de educación. Rodríguez destacó que en los últimos dos años se han lanzado 120 plazas por cada 100 bajas, y que esa tasa de reposición contribuye a reducir el porcentaje de interinos y a rejuvenecer el profesorado gallego. En el proceso selectivo de este verano quedaron 584 plazas vacantes, más del doble que el año pasado.