Vueling lanza vuelos desde Santiago a Barcelona a partir de 20 euros: la oferta acaba este domingo

Las aerolíneas bajan precios para impulsar la demanda ante un invierno incierto. Vueling se ha sumado a esta estrategia con el lanzamiento de una promoción que ofrece descuentos del 20% en vuelos nacionales e internacionales. La campaña incluye hasta 110.000 asientos y estará disponible solo hasta este domingo, por lo que los viajeros interesados tienen pocos días para beneficiarse de la rebaja.

Entre las rutas incluidas se encuentra la que conecta Santiago con Barcelona. Desde el aeropuerto compostelano, la compañía ofrece billetes para viajar a la capital catalana a partir de 20 euros.

¿Cuándo se puede viajar con descuento?

La rebaja se aplica a vuelos que se realicen entre el próximo 1 de octubre y el 31 de enero de 2027, un periodo que abarca buena parte de la temporada de otoño e invierno. Sin embargo, las tarifas promocionales no están disponibles para todos los días comprendidos entre esas fechas, por lo que el precio final dependerá del momento elegido para viajar.

Las fechas y los precios pueden consultarse directamente en la página web de Vueling, que nada más entrar anuncia esta campaña, denominada Last Call (última llamada). Allí, los usuarios pueden comprobar qué jornadas cuentan con las tarifas rebajadas y consultar las opciones disponibles para cada trayecto.

Quienes tengan previsto viajar desde Galicia a la Ciudad Condal y quieran aprovechar estas promociones deberán decidirse pronto, ya que el plazo para comprar los billetes con descuento termina este domingo. El viaje, en cambio, podrá realizarse durante los cuatro meses incluidos en la campaña, siempre que se elija una de las fechas a las que se aplica la promoción.

Opciones desde Vigo y A Coruña

Santiago no es el único aeropuerto gallego incluido en esta oferta. La compañía también ofrece vuelos rebajados a Barcelona desde Vigo, con billetes a partir de 28 euros, y desde A Coruña, donde los precios parten de 19 euros.

Desde la ciudad herculina aparece además otro destino dentro de esta campaña de descuentos. Vueling ofrece la posibilidad de viajar a Londres a partir de 47 euros, aunque en este caso el trayecto incluye una conexión en Barcelona.