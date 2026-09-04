El BNG acusa al PP de intensificar el control político sobre las universidades en vez de proporcionarles más financiación
Los nacionalistas consideran que la implantación de auditorías externas anuales y obligatorias «no resuelve ninguno de los problemas» de las universidades públicas
R. S. C.
El portavoz de Universidade del BNG en el Parlamento gallego, Daniel Castro, acusó esta mañana al PP de responder con «mayor control político» a las necesidades de financiación de las universidades públicas gallegas.
Las críticas llegan después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciase el pasado lunes la implantación de auditorías externas anuales y obligatorias para las tres universidades públicas gallegas. Para Castro, la medida supone «aumentar la tutela» sobre unas instituciones que, a su juicio, ya se encuentran «infrafinanciadas» por las políticas del Gobierno gallego.
El diputado nacionalista considera que la propuesta de la Xunta «no resuelve ninguno de los problemas» de las universidades públicas y sostiene que únicamente sirve para incrementar «el control político que ejerce sobre las mismas».
Más financiación
Castro ha defendido que las universidades necesitan mayores recursos para hacer frente a su gasto estructural y ha atribuido sus actuales dificultades financieras a la «infrafinanciación» derivada de los programas y planes impulsados por los gobiernos del PP.
«Primero las ahogan económicamente y después utilizan sus dificultades financieras para aumentar la tutela de la Xunta»
En este contexto, el portavoz del BNG ha cuestionado que la Xunta plantee reforzar los mecanismos de supervisión sobre las universidades públicas en lugar de abordar sus necesidades económicas. «Primero las ahogan económicamente y después utilizan sus dificultades financieras para aumentar la tutela de la Xunta», ha censurado.
El nacionalista ha extendido además sus críticas al tratamiento que, según sostiene, reciben las universidades privadas. «Este intento de control no se ve cuando se trata de las universidades privadas», ha afirmado, antes de acusar al PP de tener «declarada la guerra a la universidad pública» mientras «le pone la alfombra roja a la privada».
Castro ha concluido que el BNG se opone a lo que considera una estrategia de «control e infrafinanciación» de las universidades públicas y ha asegurado que su formación «no va a permitir que se controlen ni infrafinancien».
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