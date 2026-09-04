Ciberviolencia en parejas adolescentes gallegas: desde control del móvil a amenazas y perfiles falsos

El mundo virtual carece de paredes y de horarios, los límites se difuminan. Para el alumnado que sufre acoso escolar, las redes sociales son como un recreo sin fin en el que están expuestos al hostigamiento de sus compañeros. Ese, el de las redes sociales, es también uno de los principales ámbitos en el que numerosos adolescentes son víctimas del control de su pareja. Al «dónde estás» o «con quién», se suma «a quién sigues», «quién te sigue», «quién te comenta».

El macroestudio «Infancia, adolescencia y bienestar digital», promovido por Unicef, pone cifras a la violencia digital en la pareja, un fenómeno que «contamina» desde su inicio las relaciones afectivas de los más jóvenes, como advierte el profesor de la Universidade de Santiago (USC) Antonio Rial Boubeta, codirector técnico de la investigación.

El análisis revela que el 32 por ciento de los adolescentes gallegos de 12 a 20 años que tienen o han tenido pareja en algún momento de su vida refiere haber sufrido de «manera frecuente» (por lo menos una vez al mes) alguna de las conductas que encajan en la definición de violencia digital en la pareja. Las chicas, más, pero las cifras —están disponibles las estatales (32,7% frente a 29,7%)— están bastante igualadas.

Esos comportamientos abarcan desde la supervisión «constante» de la actividad en redes sociales y amenazas, chantajes, difusión no consentida de información o de imágenes privadas hasta «otras formas de asedio que limitan la autonomía, la intimidad y el bienestar de la persona afectada».

Revisión no consentida del teléfono

Las conductas «más habituales», refleja el informe gallego, tienen que ver con el control de amistades en las redes, la utilización de los dispositivos digitales para controlar dónde y con quién están en cada momento o la revisión no consentida del teléfono móvil.

En concreto, en Galicia un 23,6% de los estudiantes encuestados de ESO, FP de grado básico y medio y Bachillerato que tiene o ha tenido relaciones manifiesta que su pareja ha controlado sus amistades en las redes sociales, control que implica, además, que la víctima tengan perfiles públicos.

Por otro lado, el 13,9% afirman que su pareja controla sus actividades a través de dispositivos digitales, es decir, les pide que le envíen su ubicación en tiempo real. «Es bastante más normal de lo que podemos pensar», apunta Rial Boubeta. Además, un 12,3% asegura que le revisan el móvil sin permiso.

«Lo que más se repite es el cibercontrol», explica Rial Boubeta, para quien el fenómeno «forma parte de la dinámica de interacción y de relación que tienen las nuevas generaciones» y «está instaurado desde edades tempranas», incluso desde 1º y 2º de la ESO. «Cuando se empiezan a relacionar, una parte muy importante de esa relación se desarrolla en el entorno digital» y «ya», desde su inicio, «las relaciones van contaminadas porque es habitual revisar el móvil o la cibergeolocalización», comenta.

Abordar el problema desde edades tempranas

«Ya hay un vicio de forma desde los inicios», insiste, y «luchar en estos momentos contra el machismo o promover políticas de igualdad implica trabajar en el ámbito digital desde edades tempranas porque es donde más se relacionan».

El investigador comenta que el estudio cualitativo con adolescentes de 14, 15 y 16 años que complementa la encuesta revela que este tipo de conductas a veces ni se perciben como coercitivas o machistas, sino como «normales», asociadas a una cuestión de «confianza» o «lealtad», cuando, advierte, se trata de «cibercontrol puro y duro que luego se vuelve en su contra».

Otros comportamientos registrados en la encuesta tienen que ver con venganzas. Por ejemplo, un 10% afirma que su pareja difundió información privada en internet, un 5,5% recibió amenazas de agresión física a través de las redes y un 2,9% fue víctima de la creación de perfiles falsos para molestar.

En general, para Rial Boubeta, son cifras que, «sin hacer saltar las alarmas, tienen que preocupar» ya que «esconden un problema mayor de lo que pensamos porque están apareciendo a edades tempranas». «Son indicadores que nos hacen ver que esto es una gran cuenta pendiente de las políticas de igualdad», recalca, sin olvidar el «peaje emocional» que pagan las víctimas.

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«Si queremos prevenir, no hay que esperar a que tengan pareja, sino que hay que educar antes para que esa relación se haga en un plano de igualdad y de respeto y no de control y de posesión del otro», recomienda. Y de educar no solo se tiene que ocupar el sistema educativo, sino también las familias. ¿Desde cuándo? «Desde que nacen, progresivamente. Hay que ir adaptando el lenguaje a las edades, pero no escapar de estos temas porque, si no, llegaremos tarde», advierte.