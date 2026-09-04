Efectos de la dispersión poblacional: cuatro de cada diez gallegos viven en núcleos sin ningún equipamiento educativo ni sanitario público

La particular distribución de la población en Galicia, con una elevada dispersión, tiene una consecuencia directa sobre el acceso a los servicios públicos. Una de ellas es que el 39% de los gallegos reside en localidades que carecen de los equipamientos educativos y sanitarios públicos. Así lo sostiene un estudio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que indica que el gallego es el porcentaje más elevado de entre las comunidades autónomas y que contrasta con una media española del 8,6%. Otra repercusión es la enorme dependencia del coche, especialmente en el interior de la comunidad, para acudir a los servicios básicos.

El dato figura en el informe Funcionalidad territorial y delimitación de áreas para el seguimiento del reto demográfico en España, elaborado para la Secretaría General para el Reto Demográfico tras analizar cerca de 37.000 núcleos de población de toda España.

Para medir su grado de dotación, los investigadores clasifican los asentamientos en cinco categorías. En los niveles superiores se encuentran aquellos que disponen de hospital o de centros de salud y ESO; en un escalón inferior están los que cuentan únicamente con consultorio médico y colegio. La categoría E, en la que se encuadra ese 39% de la población gallega, corresponde a núcleos que no disponen de ninguno de los equipamientos educativos y sanitarios públicos.

«Esta última categoría, que afecta a un número no despreciable de municipios y a varias comunidades autónomas, representa un vacío crítico que no puede ser subsanado exclusivamente mediante medidas de eficiencia económica o ajustes tecnocráticos. Se trata de un déficit estructural que compromete la garantía de derechos básicos y profundiza la desigualdad territorial», se incide en el informe del Ministerio para la Transición Ecológica.

La singularidad gallega se aprecia mejor en la comparación con otros territorios. Asturias, la siguiente comunidad con mayor proporción en esta situación, alcanza el 21,8%; Cantabria se queda en el 18,4% y Castilla y León, en el 15,9%. En el extremo contrario figuran Madrid, con un 0,8%, o Extremadura, con un 4,2%.

Pero este resultado no significa que cuatro de cada diez gallegos carezcan de asistencia sanitaria o educativa, ya que el análisis solo comprueba si en su núcleo de población en el que reside dispone de estos servicios públicos, no la posibilidad de acceder a ellos mediante desplazamiento. Sí refleja, en cambio, hasta qué punto una parte importante de la población depende de equipamientos situados en otras localidades.

Alta movilidad privada

Esta configuración territorial de una alta dispersión tiene también efectos sobre la movilidad cotidiana. El estudio detecta una elevada tasa de «motorización» precisamente en las zonas donde la oferta de servicios públicos y privados es menor, y señala de forma expresa a la Galicia interior entre los territorios donde el número de vehículos por habitante se sitúa claramente por encima de la media. También figura Castilla y León, Murcia, una parte de Andalucía o la zona fronteriza entre Aragón y Cataluña.

La relación que establece el informe es fundamentalmente funcional. En áreas formadas por pequeños asentamientos, con población envejecida y una oferta limitada de transporte colectivo y servicios de proximidad, numerosos desplazamientos cotidianos requieren vehículo particular. Ir al médico, hacer compras, realizar gestiones o acceder a determinados servicios educativos obliga así a recorrer distancias que en las zonas urbanas pueden cubrirse sin coche.

«En estas áreas, caracterizadas por el inframunicipalismo, con pequeños núcleos de población muy dispersos y envejecidos, el vehículo privado no es una opción, sino una necesidad para garantizar la vida cotidiana. La ausencia de alternativas de transporte público, sumada a la escasa implantación de servicios de proximidad, empuja a los hogares rurales a mantener uno o varios vehículos, aunque no existan condiciones reales (edad avanzada, renta baja, dependencia...) para utilizarlos de forma segura o eficiente», se recoge en el informe del Gobierno central. Esta dependencia, añade el estudio, no solo genera desigualdad en términos de coste de vida, sino que expone a la población a mayores riesgos de exclusión y accidentabilidad, al tiempo que aumenta su vulnerabilidad energética y ambiental.

El estudio aprovecha para lanzarle, por otra parte, una puya al Ministerio de Transportes por la frustrada reordenación de 2024 del mapa del transporte por carretera en autobús, iniciativa que se retiró, pero que se volvió a recuperar este año con muy pocos cambios con respecto al planteamiento inicial. Aunque esta reforma pretende modernizar el sistema y corregir ineficiencias, se cuestiona que no tenga suficientemente en cuenta las particularidades demográficas, el envejecimiento y las dificultades de accesibilidad de las zonas menos pobladas.

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El texto de Transición Ecológica y Reto Demográfico advierte de que aplicar únicamente criterios de demanda y eficiencia económica puede agravar el aislamiento de estos territorios. Por ello, sostiene que la política de transporte debe incorporar también objetivos de cohesión social y equilibrio territorial, garantizando la movilidad como un servicio básico especialmente necesario en las áreas rurales más vulnerables.