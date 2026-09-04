La presidenta del Consello Social de la USC respalda el mayor control económico de las universidades

La presidenta del Consello Social de la Universidade de Santiago (USC), Cecilia Sierra, respalda el refuerzo del control económico de las universidades públicas anunciado por la Xunta y considera «muy necesario» dotar a estos órganos de mayores herramientas para realizar un seguimiento de la ejecución presupuestaria. A su juicio, la reforma permitirá actuar antes ante posibles desequilibrios y contribuirá a garantizar una gestión responsable de los fondos públicos.

Sierra subraya que el control económico ya formaba parte de las funciones de los Consellos Sociais. La principal novedad, explica, estará en reforzar ese papel mediante un seguimiento más estrecho y obligatorio de la evolución presupuestaria y una mayor capacidad de actuación cuando aparezcan desequilibrios.

Para Sierra, el objetivo último es garantizar que los recursos públicos destinados a las universidades se gestionen adecuadamente. «El dinero que gastan las universidades es de todos los ciudadanos», defendió, comparando el control presupuestario universitario con los mecanismos de supervisión existentes en otras administraciones públicas.

Anticiparse a los desequilibrios

La presidenta del Consello Social de la USC considera que el nuevo sistema puede servir para detectar antes problemas financieros que se acumulan durante diferentes ejercicios. Preguntada por si un seguimiento más estrecho de la ejecución presupuestaria y una mayor capacidad de decisión por parte de estos órganos habría permitido actuar antes ante una situación como la registrada en la Universidade da Coruña, donde se acumuló un déficit superior a los 12 millones de euros, Sierra responde que «sí».

«Si hubiesen existido mecanismos anteriores que permitiesen realizar un seguimiento de la ejecución del presupuesto y actuar, posiblemente hubiera sido posible», señala. Sierra matiza que no necesariamente se habría llegado a un superávit, pero sí «por lo menos» se podría haber reducido la deuda.

En esa lógica encuadra, precisamente, la presidenta del Consello Social de la USC los planes de reequilibrio financiero anunciados por la Xunta. A su juicio, estos instrumentos permiten establecer un periodo de tiempo para «ir regulando esos déficits estructurales que se van produciendo» y contener los «gastos superfluos».

Sierra apunta, en todo caso, que estos mecanismos deben plantearse desde la colaboración con los equipos rectorales. «Es un instrumento de ayuda y acompañamiento a los equipos de gobierno. Vamos a ir de la mano», asegura.

«Medios suficientes»

La ampliación de las funciones de estos órganos irá acompañada, según Sierra, de un refuerzo de sus recursos. La Xunta se ha comprometido a aportar «medios suficientes» para desarrollar las nuevas tareas, bien mediante una mayor dotación económica o a través de personal que permita realizar el seguimiento de las cuentas.

La presidenta del Consello Social de la USC explica que la universidad ya cuenta desde hace años con una auditoría externa contratada por el propio órgano, que sirve como base para la aprobación de las cuentas. La diferencia es que este seguimiento de la ejecución presupuestaria se volverá obligatorio y adquirirá ahora un mayor peso. Sierra apunta incluso a un «papel más vinculante» de estos mecanismos, aunque insiste en que su finalidad debe ser acompañar a las universidades en la gestión de sus recursos.

La presidenta considera necesario ese refuerzo porque los Consellos Sociais están integrados por personas que mantienen su actividad profesional fuera de la universidad y no pueden dedicar su jornada al seguimiento económico de las instituciones académicas.