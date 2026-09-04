La Xunta defiende su asistencia al CPFF para «intentar hasta el final» otro modelo de financiación autonómica

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular no han secundado el plantón llevado a cabo por la Comunidad de Madrid al Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que está teniendo lugar en la mañana de este viernes, al acusar al departamento de Arcadi España de negociar el plan con ERC. Esta reunión abordará uno de los puntos calientes entre el Gobierno y las autonomías: la reforma del sistema de financiación autonómica.

Cuestionado el conselleiro de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos, sobre por qué ha asistido Galicia tras la llamada al boicot de Madrid, este respondió que "ya habíamos anunciado nuestra comparecencia y somos consecuentes con lo que hemos hecho". "Vamos a intentar hasta el final que se devuelva esta propuesta de sistema de financiación y que se visualice también esa falta de voluntad negociadora del Gobierno", defendió a la entrada de la reunión.

Igualmente, Corgos puso de manifiesto que la postura que defiende la comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso "es muy parecida" a la de Galicia, "lo que pasa es que ellos lo manifiestan de una forma diferente". No obstante, apuntó que en la Xunta son "responsables" y "leales institucionalmente" para asistir en busca de "mejorar" la propuesta de financiación autonómica.

De este modo, el titular de Facenda reconoció en declaraciones a los medios de comunicación que llegan "dubitativos" y con "ánimo frustrado" después de que el ministro haya "adelantado que no va a estimar ninguna de las alegaciones que han hecho las comunidades autónomas a su propuesta de sistema de financiación autonómica". "Comprobamos que esa oferta del ministro de diálogo y de negociación es una mera impostura", dado que "tienen las manos atadas para negociar cualquier variación sobre el modelo que han presentado y que habían negociado previamente con Esquerra Republicana".

La postura de otros consejeros del PP

Una de las primeras en hablar sobre esta cuestión ha sido la consejera extremeña Elena Manzano: "Nosotros defenderemos siempre nuestra región, tendremos esa máxima lealtad institucional y lo haremos en todos los ámbitos, porque lo que tenemos muy claro es que hemos venido a servir y hemos venido a servir a los ciudadanos extremeños y a que su voz se escuche en todos los ámbitos". Por su parte, el consejero valenciano José Antonio Rovira ha dicho que el plantón de la Comunidad de Madrid es su "decisión", aunque cree que "no tiene ninguna utilidad".

La consejera andaluza Carolina España ha defendido que respeta la postura de la Comunidad de Madrid porque, según ha dicho, existe "libertad" en las regiones 'populares' a la hora de tomar este tipo de decisiones. "El fondo es el mismo: es un 'no' alto y claro a este sistema de financiación injusto", ha sostenido. Por último, la consejera murciana María Isabel López Aragón ha evitado valorar "la posición de otras comunidades autónomas y su asistencia o no al Consejo de Política Fiscal y Financiera".

En cualquier caso, los consejeros 'populares' que han decidido hacer declaraciones a los periodistas a su llegada a esta cita han confirmado su rechazo frontal al plan del Gobierno, insistiendo en sus argumentos de que está previamente pactado con ERC.