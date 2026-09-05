Contra el abandono del monte, cachenas: «Gestionan la vegetación para evitar que el incendio sea tan virulento»

Cuatro años después de los grandes incendios forestales que arrasaron montañas y aldeas en O Courel (Lugo), la prevención echa mano de la herramienta más antigua para ello, un cortafuegos de cuatro patas y cornamenta: el ganado. Al menos, para valerse de él de forma planificada en zonas donde la vegetación descontrolada favorece la propagación del fuego y, así, reducir la biomasa que tendrían disponible las llamas.

El proyecto Rebaños de Custodia arrancó hace unas semanas en la montaña lucense con dos ganaderos locales y montes comunales como punto de partida para reducir esa vegetación mediante la actividad del pastoreo de vacas de raza cachena y cabras gallegas en las aldeas courelanas de Vilamor y Sobredo. Durante los próximos tres años, hasta abril de 2029, se estudiará cómo ampliar la superficie gestionada con este ganado y qué infraestructuras y condiciones se necesitan para hacerlo posible.

Al fin y al cabo, la premisa es básica y ancestral. Si el monte acumula combustible, una parte puede retirarse gracias a los animales. Sin embargo, otro de los retos se concentra en la desoladora despoblación rural que amenaza la Serra do Courel desde hace años que, como es lógico, dificulta el mantenimiento de la ganadería extensiva. Tras identificar «áreas estratégicas», el equipo de Rebaños de Custodia identificó esos dos puntos como lugares donde «conviene gestionar para disminuir la biomasa, porque son áreas con alto riesgo de incendios», explica explica Beatriz Suárez, directora de Desarrollo Rural de la Fundación Juana de Vega, que coordina el proyecto junto con la Fundación Pau Costa y la Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia (OVICA) como entidades socias. «Básicamente, lo que hacen es gestionar territorio para evitar que el incendio sea tan virulento y conseguir que tenga un punto en el que se pare», resume la directora de Desarrollo Rural.

Vacas de raza cachena en la aldea de Vilamor de O Courel, el pasado mes de agosto. / Iria D. Pombo

Financiado por el Ministerio de Agricultura en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, O Courel se consagra como una de las tres áreas piloto, al igual que el Macizo del Garraf (Barcelona) y la Serra del Montsec (Lleida). La comparación entre estos tres destinos permitirá probar soluciones en contextos diferentes y extraer aprendizajes aplicables a otros lugares.

Para que un rebaño pueda funcionar como herramienta de prevención necesita monte donde pastar, acceso a la tierra, infraestructuras y unas condiciones que permitan al ganadero manejarlo. «Trabajamos con los vecinos y les ayudamos a diseñar un modelo para gestionar, aumentar su base territorial y que tengan herramientas para hacer frente a la prevención de incendios en estas áreas estratégicas», indica Suárez. Claro está, para que las cachenas y las cabras pastoreen es imprescindible disponer de espacios en los que puedan alimentarse y puedan ser manejadas por humanos.

Por ello, Rebaños de Custodia también contempla el abandono de fincas, las dificultades para acceder a la tierra en unas zonas de orografía complicada, la falta de infraestructuras y diversos problemas administrativos. Ahí es donde se complica la ecuación en O Courel, pues si se pretende que el ganado gestione la biomasa, los ganaderos tienen que poder atender más monte.

El mercado no paga por prevenir incendios

Pero además, el beneficio que genera el ganado no termina en la explotación. Un rebaño que mantiene a raya la vegetación está prestando un servicio que afecta al conjunto del territorio, pero ese trabajo no se incorpora al precio de los productos derivados de la actividad. «Los ganaderos desempeñan una labor muy importante, pero no siempre está reconocida por el mercado a través del precio de los productos cárnicos», apunta Suárez.

En ese aspecto, el proyecto también estudiará fórmulas para mejorar la remuneración de las explotaciones, los pagos por servicios ecosistémicos. «Lo que pretendemos es analizar otro tipo de fórmulas y herramientas de financiación que les permitan obtener un precio más justo», señala.

Imagen de archivo de los incendios que asolaron O Courel (Lugo) hace cuatro años, el segundo episodio incendiario más grave de la historia de Galicia. / CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

Tres años para probar una vieja idea

O Courel será durante los próximos tres años un laboratorio de esta estrategia. El proyecto aprenderá también de la experiencia catalana de Rebaños de Fuego, impulsada por la Fundación Pau Costa, que trabaja con ganado para gestionar espacios considerados importantes en la prevención de incendios. «Vamos a estar trabajando tres años hasta abril de 2029, aprendiendo también de la experiencia de la Fundación Pau Costa», explica Suárez. La intención es «aprender de otros territorios, trasladar un poco el conocimiento científico a esta realidad territorial de las montañas de Lugo».

Además, la primera toma de contacto con los vecinos de Vilamor y de Sobredo y con las entidades locales ha sido «positiva». En el trabajo participan ganaderos, comunidades de montes, asociaciones vinculadas al territorio, el GDR Ribeira Sacra-Courel, el Xeoparque Mundial de la UNESCO Montañas do Courel y el propio concello. «Están ilusionados con el proyecto y esperemos que sea de utilidad para ellos, que es el principal objetivo de este tipo de proyectos también de innovación», indica Beatriz Suárez.

Ese será, en realidad, uno de los principales baremos para medir el resultado. Tienen algo menos de tres años para ratificar si esa gestión puede integrarse en exploraciones que necesitan más tierra, mejores condiciones y mayor financiación para seguir adelante y, también, para ratificar de nuevo que el pastoreo consigue reducir la biomasa y prevenir incendios forestales.