Galicia afronta un sábado de calor intenso con posibilidad de tormentas en el interior

Galicia afrontará este sábado una jornada de calor intenso y elevada inestabilidad, con temperaturas que se prevé que alcancen los 40 grados en Ourense y con posibilidad de chubascos localmente fuertes, tormentas, granizo y rachas de viento muy fuerte, especialmente en el interior de la comunidad.

Meteogalicia mantiene aviso amarillo por temperaturas máximas elevadas en prácticamente toda la comunidad; a excepción de la Mariña lucense, la costa coruñesa, el sureste de Ourense y el interior de la provincia de Pontevedra. Ourense será la provincia más afectada por el calor, con aviso naranja en el noroeste, por máximas de hasta 40 grados, por ejemplo, en la ciudad de las Burgas. Mientras, en Lugo y Santiago se podrán alcanzar los 36 grados. En el resto de las principales ciudades, las máximas se situarán en 34 grados en Pontevedra, 33 en Vigo y Ferrol y 31 en A Coruña.

Será una jornada de contrastes, al igual que la de ayer, con una amplitud térmica que superará los 15 grados en gran parte de la geografía gallega. De este modo, las mínimas oscilarán entre los 16 grados que se prevén en la ciudad de Lugo y los 21 de Ourense.

Según la predicción de la agencia dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera sobre una masa de aire todavía cálida favorecerá la formación de tormentas durante la tarde. Los chubascos serán más probables en las zonas interiores y podrán ser localmente fuertes, acompañados de aparato eléctrico y granizo.

Una situación por la que Meteogalicia sitúa en aviso amarillo el centro y la montaña de la provincia de Lugo. Sin embargo, la Aemet considera que las tormentas podrían extenderse por toda la parte este de la comunidad. También en la Mariña y el centro de Lugo y en toda la zona oriental de la provincia de Ourense. El ente público establece una probabilidad de entre el 40 y el 70% de que la inestabilidad atmosférica culmine en tormenta en esta área del territorio gallego.

El episodio será, en cualquier caso, transitorio. El domingo la entrada de vientos de componente oeste favorecerá la retirada progresiva del aire cálido y un descenso moderado de las temperaturas. Ourense todavía alcanzará los 36 grados, pero las máximas caerán hasta los 22 en A Coruña, 24 en Ferrol, 25 en Vigo y 26 en Pontevedra.

En este sentido, se prevén nubes altas en el interior y brumas y nubes bajas en el litoral oeste, además de algunas nubes de evolución por la tarde. Así, ya no se contempla ningún tipo de aviso meteorológico, aunque no se descarta algún chubasco aislado en zonas de montaña.