Alfonso Rueda da la bienvenida al curso desde el colegio marinense en el que estudió: «Volver siempre tiene algo especial»
El presidente de la Xunta graba un vídeo en el SEI San Narciso, en el que estuvo seis años
R. P.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha regresado a las aulas del Colegio SEI San Narciso de Marín, en el que estudió seis años en su infancia. Lo hizo para grabar un vídeo en una de sus aulas para dar la bienvenida al nuevo curso escolar, que comienza este lunes en las escuelas infantiles públicas y el miércoles para el resto de alumnos.
Rueda destacó que este «será el quinto curso consecutivo en el que todas las escuelas infantiles serán gratuitas, y el tercero en el que ocurra el mismo con las universidades públicas gallegas. De este modo, Galicia volverá a tener una educación gratuita desde el inicio hasta el final, una medida en la que fue pionera en toda España», según informa la Xunta en un comunicado.
No es la primera vez que el presidente pontevedrés renueva sus lazos con el centro escolar en el que cursó estudios de Primaria. El pasado 3 de junio, alumnos de Cuarto de la ESO del San Narciso visitaron el Parlamento de Galicia, donde fueron recibidos por Rueda.
En este regreso al centro, el presidente de la Xunta señaló que «volver al colegio siempre tiene algo especial» y que «cuando pasan los años te das cuenta de que aquí aprendes cosas que te acompañan toda la vida».
En la grabación marinense, el titular del Ejecutivo gallego animó a los escolares «a comenzar este nuevo curso académico con ganas y a aprovecharlo no solo para estudiar, que por supuesto, sino también para hacer amigos, para descubrir lo que os gusta e ir encontrando poco a poco el camino que vais a seguir en la vida», añade la nota.
La Xunta subraya que «la vuelta al cole viene acompañada de una inversión de un total de 145 millones de euros, a través de ayudas a las familias y a los alumnos en forma de apoyos para la compra de material escolar y libros o la matrícula universitaria gratuita. En los últimos cinco cursos se aumentó en más de un 25% el presupuesto de estas ayudas, incrementando así el número de beneficiarios».
Fuente: Faro de Vigo
- Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción
- Galicia afronta un nuevo episodio de calor extremo: la Xunta activa la alerta roja por temperaturas de hasta 38 grados
- Detectives contra los talleres mecánicos ilegales en Galicia: las largas esperas abren mercado al negocio clandestino
- Avistan ballenas, delfines y orcas en la costa gallega e identifican a la abuela Toñi, disparada hace semanas
- Feijóo quiere la fábrica china de Ferrol, pero no el modelo de financiación autonómica de Sánchez
- La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo
- «Non damos feito»: por qué los talleres están colapsados en Galicia y las esperas pueden llegar a meses
- Contra el abandono del monte, cachenas: «Gestionan la vegetación para evitar que el incendio sea tan virulento»