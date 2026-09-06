La orquesta que quiere devolver a las verbenas las canciones que marcaron a toda una generación

Raúl Paz (popularmente conocido como Rulo) es el director artístico de la Orquesta Kubo. Paz se incorporó como cantante a la orquesta y, tras una etapa de renovación para las giras recientes, asumió el liderazgo de la dirección técnica y artística.

La orquesta, que nace en 2016, tiene una idea muy clara: «hacer algo diferente dentro del mundo de las orquestas», comenta Paz.

Desde el principio quisieron poner el foco en la música «recuperar y revivir las canciones que marcaron generaciones y que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas», asevera el director técnico y artístico de Kubo.

¿Y por que estos cambios? Paz lo explica de una manera sencilla: «sentíamos que había espacio para un proyecto que rindiera homenaje a la época dorada de la música y que devolviera esos grandes éxitos al lugar que merecen: el centro de la fiesta».

Con el cambio en la dirección artística, el proyecto ha evolucionado a pasos agigantados hacia una propuesta mucho más ambiciosa, tanto en lo musical como en lo escénico, pero siempre bajo una premisa innegociable: el espectáculo debe estar al servicio de la música.

Cartel del 'tour' de este año de la orquesta Kubo / Cedida

El «superpoder» de leer la energía del público

Para Paz, el trabajo sobre el escenario es el mismo tanto si actúan para 100 personas como si lo hacen para 10.000. Lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de eliminar las barreras físicas del palco para conectar con la realidad de quien está abajo.

«Lo que de verdad valora el público no es el tamaño del evento, sino la cercanía, que sientan que forman parte de lo que está pasando y que no hay barreras, más allá de los dos metros de escenario», señala Paz.

Desde pequeño, el director de Kubo asegura haber desarrollado un «superpoder» nacido de sus otras facetas profesionales, la docencia y la gastronomía: «llegar a un sitio, leer la energía del ambiente y adaptarme», explica.

Esta sensibilidad le permite entender que, por muy diferentes que sean los espectadores en sus vidas privadas, todos acuden a la verbena buscando lo mismo: emocionarse y sentirse parte de algo. «Ver desde el escenario a personas de edades y vidas completamente distintas cantar juntas una misma canción y olvidarse por un rato de sus problemas es algo que sigue poniéndome la piel de gallina», confiesa el artista.

La historia detras de ‘Viento del Norte’

Detrás de la infraestructura de una gran orquesta —que hoy funciona como una verdadera empresa cultural con equipos técnicos, producción y logística—, lo que permanece es la conexión emocional. Paz siente una responsabilidad real al saber que una fiesta puede convertirse en un recuerdo imborrable ligado a etapas profundas de la vida. El director de Kubo recuerda a una mujer que se acercó tras una actuación, con lágrimas en los ojos, para agradecerles haber tocado Viento del Norte. Aquella canción era la favorita de su marido fallecido. «Me dijo que hacía mucho tiempo que no era capaz de escucharla porque le dolía demasiado, pero que aquella noche, rodeada de gente cantando y celebrando, la había vuelto a escuchar de principio a fin y, por primera vez, había sonreído al recordarlo», asevera Paz.

Para el director artístico y técnico de Kubo, estos momentos son los que dan sentido al oficio: entender que la música no solo divierte, sino que también puede acompañar recuerdos y sanar heridas.

El caos del directo

La vida de las orquestas también tiene su cara B, marcada por lo imprevisible. Paz ha vivido situaciones límite sobre el palco: «desde fuego en el escenario, fuego en unos castaños pegados al escenario y tener que saltar desde el escenario con nuestras botellas de agua para apagarlo, una compañera que sufrió un accidente en directo desde el aro de acrobacias, generadores que fallan sin aviso, lluvia que entra hasta el camerino, viento que arranca lonas como si no pesaran nada, incluso, una defunción en un sala de fiestas», comenta. En una de esas noches de tensión, el director recuerda con asombro cómo el público, lejos de huir, empezó a animar desde abajo para darles fuerzas: «Ahí entiendes hasta qué punto la verbena no es solo lo que pasa encima del escenario, sino todo lo que se crea con el campo de la fiesta», señala Paz.

Para Kubo, el éxito de una temporada no se mide solo en la sorpresa del despliegue visual, sino en lo que el público se lleva a casa cuando termina el show. Es el cierre de un ritual sagrado que, según Raúl Paz, comienza con la primera bomba de palenque y termina, inevitablemente, con el último bis de Dolores antes de que bajen los telones y el campo de la fiesta se guarde en la memoria hasta el año siguiente.