Más de 15.480 estudiantes volverán a llenar las aulas de Santiago esta semana: son 230 menos que el curso pasado

Las aulas de los centros educativos de la comunidad gallega volverán a llenarse esta semana. A partir del miércoles, 9 de septiembre, arranca el nuevo curso escolar, que contará en esta ocasión con 298.436 alumnos en los colegios e institutos del territorio gallego. Son 4.617 estudiantes menos que el año anterior, lo que constata un descenso que, además, alcanza por primera vez a Bachillerato.

Si bien falta todavía por cerrar de manera definitiva el número de estudiantes de Formación Profesional (FP) y enseñanza para adultos, Educación Infantil contará con 46.678 alumnos, lo que se traduce en 981 menos que el curso pasado. En el caso de Educación Primaria, serán 121.491 los niños y niñas que llenen clases y patios de recreo. Es el grupo en el que se produce el descenso más acusado con respecto al año anterior, con 2.600 estudiantes menos.

De este modo, en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hay 95.503 matriculados, 854 menos, mientras que en Bachillerato son 33.474 alumnos, 229 menos. Por su parte, en Educación Especial serán 1.290 estudiantes, una cifra similar a la del año pasado.

Se trata de la primera vez que la reducción de alumnado alcanza a Bachillerato. En lo que respecta a Infantil, una de cada tres plazas ofertadas en cuarto curso, es decir, para el alumnado de tres años, queda vacante.

Alumnado en la provincia de A Coruña

En la provincia de A Coruña, teniendo en cuenta todos estos niveles educativos, serán 127.941 los estudiantes que retornen o lleguen por primera vez a las aulas. Representan cerca del 43 % de todo el alumnado de la comunidad.

Como es habitual, las ciudades concentran buena parte de los estudiantes. De este modo, en la capital de provincia, según las previsiones compartidas por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, se estiman 31.170 alumnos para el curso 2026/27: 4.748 en Educación Infantil, 12.426 en Primaria, 182 en Educación Especial, 9.894 en ESO y 3.920 en Bachillerato.

En Santiago, la previsión es de 15.484 estudiantes, lo que supone 234 menos que el curso anterior. De ellos, 2.148 están matriculados en Infantil, 5.877 en Primaria, 161 en Educación Especial, 4.767 en ESO y 2.531 en Bachillerato.

Área de Compostela

Entre los concellos que rodean la capital gallega, el que contará con un mayor número de alumnos es Ames, con 3.497 estudiantes, la mayoría en Primaria y ESO, con 1.543 y 1.041 matriculados, respectivamente. En Teo habrá 1.697 estudiantes entre los distintos niveles, mientras que en Brión se estiman 1.021. Ya en la costa, Ribeira sumará 3.371 estudiantes y Boiro, 2.062.