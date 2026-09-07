Los gallegos llaman 18 veces al día a la línea de ayuda a la conducta suicida, casi un 50% más que hace dos años

Tres cifras: 024. Al otro lado del teléfono, profesionales formados para escuchar, contener una situación de crisis y buscar una salida antes de que el riesgo vaya a más. Las llamadas a esta línea de ayuda a la conducta suicida crecen con fuerza desde Galicia: entre enero y julio de este año fueron unas 3.760, casi 18 al día, frente a las 12 diarias del mismo periodo de 2024.

El salto roza así el 50% en dos años. En términos absolutos, pasaron de unas 2.570 a 3.760, un 47% más. Frente al mismo período de 2025, cuando se registraron 2.895 —casi 14 al día—, el aumento ronda el 30%.

Distribución desigual

Por provincias, A Coruña concentra más de la mitad de las llamadas gallegas contabilizadas este año. Entre enero y julio se pueden atribuir unas 2.120 a la provincia coruñesa, frente a alrededor de 1.110 en Pontevedra, 320 en Lugo y 210 en Ourense. Son cifras mínimas, ya que en alrededor de un tercio de las llamadas no consta la procedencia.

El aumento no es exclusivo de Galicia, aunque en la comunidad es mucho más pronunciado. En el conjunto de España, el 024 pasó de atender 85.755 llamadas en los 7 primeros meses de 2024 —unas 403 diarias— a 100.668 este año —475 al día—, un incremento del 17%. Por su parte, el servicio cerró 2024 con 146.122 llamadas en todo el país y 2025 con 162.184, un 11% más.

Cuestionado sobre la importancia de este recurso, Jose Eduardo Rodríguez, psicólogo de la Unidad de Prevención del Suicidio del área sanitaria de Vigo, explica que una parte de la conducta suicida está muy vinculada, precisamente, a momentos de crisis. No todas las conductas autolíticas están asociadas a una enfermedad mental, una idea que durante años ha alimentado el estigma. Lo que sí comparten muchas de las personas que atraviesan estas situaciones es, explica, un «sufrimiento que desespera».

Esa desesperación suele reunir lo que se conocen como las tres «i»: el sufrimiento se percibe como «insoportable, interminable e ineludible». La percepción puede cambiar cuando la crisis remite, pero durante el pico resulta difícil regular las emociones. Para afrontarla, Rodríguez distingue tres niveles de respuesta. Primero están los «afrontamientos internos», es decir, los mecanismos propios de cada persona; después, los «afrontamientos comunitarios», como el apoyo de familiares o amigos; y, «generalmente, cuando esto no funciona, se debería recurrir a afrontamientos profesionales».

El problema es que esa ayuda profesional no siempre está tan disponible como exigiría una crisis de este tipo. Un servicio de Urgencias, por ejemplo, puede estar saturado o resultar menos accesible en ese momento. Ahí cobran especial importancia recursos como el 024, disponibles de forma inmediata y a golpe de teléfono. «Dan muy buen soporte durante los picos de esta crisis», sostiene Rodríguez. «Que haya un profesional al otro lado puede servir para amortiguar las consecuencias de la crisis y también para valorar si hay que hacer algo más, si se puede contener telefónicamente o si necesita algún tipo de ayuda sanitaria». La clave es contener la crisis y ganar tiempo hasta que disminuya su intensidad

Por eso, que cada vez se utilice más el 024 no tiene necesariamente una lectura negativa. Para Rodríguez, el aumento también refleja una mayor normalización de la petición de ayuda. Ese incremento de las llamadas convive, además, con un descenso de la mortalidad por suicidio en Galicia en las últimas décadas. La comunidad registró en 2024 una tasa ajustada de 9,1 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, frente a los 10,57 de 2004.

La paradoja de género

En todo caso, todavía queda camino por recorrer en cómo la sociedad enfrenta estos problemas de salud mental. Uno de ellos, y muy importante, es lo que Rodríguez denomina la «paradoja de género»: los hombres mueren más por suicidio, mientras que las mujeres realizan más intentos y recurren con mayor frecuencia a la ayuda. En el caso de ellas, explica, puede existir «más sufrimiento» por múltiples factores estructurales y sociales, pero también una mayor capacidad para amortiguarlo a través de recursos emocionales, sociales y profesionales.

Entre los varones, especialmente en generaciones de más edad y con roles masculinos más tradicionales, ocurre con frecuencia lo contrario. «Cuando hay un evento emocional grave, al no tener mucha capacidad de gestión emocional, les pasa muy por encima», señala. A ello se suma que «la vivencia de pedir ayuda va en contra del rol del estereotipo de hombre», lo que dificulta tanto expresar el malestar como recurrir a ayuda.

En todo caso, esa barrera se está debilitando entre los jóvenes. «Los estereotipos de género se están flexibilizando» y la petición de ayuda está «más naturalizada». Por eso también pide cautela cuando se habla de un aumento de los problemas de salud mental entre adolescentes: «Igual es que antes ya los había y ahora se están empezando a atrever a pedir ayuda». Hay, resume, más conciencia, menos vergüenza y más disposición a recurrir a ayuda.