Kim Miller, la ‘reina’ gallega que quiere ganar ‘Drag Race España’: «Son unha tranxugueira»

La sexta edición de Drag Race España ya ha dado su pistoletazo de salida. Lo ha hecho con el estreno en la plataforma de streaming Atresplayer del ya tradicional Meet the Queens, espacio que ha revelado la identidad de las 12 reinas que aspiran este año a conquistar el reconocido concurso de Atresmedia.

Jurado y fecha de estreno de la sexta edición de ‘Drag Race España’

El programa será presentado, nuevamente, a partir del próximo 27 de septiembre, por Supremme de Luxe.

Por su parte, el jurado del programa estará conformado por Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) y Ana Locking. Todos ellos serán los encargados de valorar el trabajo, el talento, las dotes de costura, así como la actuación e improvisación de las 12 reinas que pondrán toda la carne en el asador en esta trepidante carrera por la corona.

Supremme de Luxe y los miembros del jurado de ‘Drag Race España’. / Atresmedia

Kim Miller, la 'reina' gallega que quiere conquistar ‘Drag Race España’

Un premio que intentarán llevar a su cabeza Àlex Marteen, Alma DeSoul, Buba Anorex, Coco Luna, Joan Chevalier, Liak, Liz Dust, Maitetxu Mia, Marcus Massalami, Sorny y Vanessa Artiles. También la reina gallega Kim Miller, que a sus 22 años llega de Vigo con un claro objetivo: ganar.

Personalidad no le falta, pues no solo se presenta como «unha tranxugueira», sino como «la esencia drag del norte» de España.

«Soy guapa, soy cómica, soy divertida, tengo energía, tengo baile, tengo todo lo que hace falta para ganar», añade Kim Miller, cuyo nombre artístico nace de la combinación de la cantante Kim Petras con su propio apellido: Miller.