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El precio de la vivienda crece un 12,9% en el segundo trimestre en Galicia, por encima de la media

La vivienda de segunda mano registra un encarecimiento mayor que el de los inmuebles de obra nueva

Cartel de 'Se vende' en las ventanas de una vivienda.

Cartel de 'Se vende' en las ventanas de una vivienda. / Bernabé / Javier Lalín

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E. P.

Santiago

El precio de la vivienda libre aumentó una media del 12,9% en Galicia en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2025, por encima de la media estatal del 12,2%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

Por comunidades, el incremento de Galicia es el noveno mayor. Las mayores subidas de precios se produjeron en Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%).

En cambio, los aumentos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Cataluña (+10,1%) y Canarias (+11%).

En relación al primer trimestre, los precios de la vivienda en la comunidad crecieron un 4,2%, también más que el 3,5% de la media española. En el acumulado del año (entre enero y junio), el alza es del 7,3% en Galicia, tres décimas más que en el país (7%).

El precio de la vivienda nueva subió en Galicia en el segundo trimestre un 7,7% en comparativa interanual, más que el 7,4% de la media. Un 3,6% más en la variación de lo que va de año (4,6% en España).

La vivienda de segunda mano repunta un 13,7% en comparación con el segundo trimestre de 2025, superior al 12,9% de España. En lo que va de año, el alza es del 7,9% (del 7,4% en el país).

Datos nacionales

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Noticias relacionadas

Con la subida del 12,2% del precio de la vivienda libre a nivel nacional, se acumulan 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

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