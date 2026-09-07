Sucesos
Rescatan el cadáver de un hombre del interior de un lagar en la localidad ourensana de Monterrei
El personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón mientras realizaba labores de elaboración de vino
R. S.
Los servicios de emergencia rescataron este domingo el cadáver de un hombre de un lagar localizado en el municipio ourensano de Monterrei. Según ha informado el 112, el hombre estaba haciendo vino en el interior del lagar, situado en la parroquia de Flariz, en el lugar de Sandín.
El aviso llegó al servicio de emergencias a las 21.50 horas, a través del 061, que informaba de que los vecinos llevaban alrededor de una hora sin tener noticias del hombre. Minutos después, comunicaron que el varón se encontraba en el interior del lagar y que los vecinos estaban intentando retirar el cuerpo. Una vez en el exterior, el personal sanitario confirmó que el hombre había fallecido.
El 112 solicitó la intervención de la Guardia Civil y de los bomberos de Verín para hacer frente a la emergencia. A su llegada, los efectivos realizaron mediciones en el interior del lagar y comprobaron que la concentración de oxígeno era de apenas un 10 % debido al proceso de fermentación del vino, un valor incompatible con la vida.
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