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Nuevas competencias

La Xunta espera cerrar con el Gobierno el traspaso de los permisos de trabajo a extranjeros a mediados de mes

Calvo puntualizó que la transferencia para gestionar los aeródromos no comerciales está "prácticamente cerrada"

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, este lunes en San Caetano

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, este lunes en San Caetano / Xoán Álvarez

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, espera poder llegar «cuanto antes» a un acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que Galicia asuma las competencias sobre los aeródromos no comerciales y los permisos de trabajo a extranjeros. La Xunta, incidió, lleva trabajando «desde hace tiempo» en esta cuestión y, en sus palabras, tiene «ganas» de que las transferencias se materialicen.

Así respondió tras ser preguntado por las declaraciones de este fin de semana del delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Blanco, quien aseguró en una entrevista en la Cadena SER que ambas transferencias se harían «en las próximas semanas», sin concretar ninguna fecha ni si ambas se realizarán a la vez.

Calvo desgranó este lunes que, en el caso de los aeródromos y helipuertos, el acuerdo se encuentra «prácticamente cerrado». En cuanto a las competencias sobre los permisos de trabajo de la población extranjera, expuso que aún queda pendiente una reunión entre ambas administraciones en la que espera poder cerrar los detalles todavía pendientes.

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Esta estaba prevista, según apuntó, para «el 10 o 11 de septiembre», pero finalmente, a petición del Ejecutivo central, «que pidió retrasarla», tendrá lugar el próximo día 15. «Esperamos que pueda ser así y poder llegar a un acuerdo cuanto antes», zanjó.

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