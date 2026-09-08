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Cambio de tiempo en Galicia: un frente activo dejará lluvias generalizadas y un descenso de las temperaturas

En Santiago los termómetros se quedarán tan solo en los 19 grados, mientras que ciudades como Vigo, Pontevedra o A Coruña escasamente sobrepasarán los 20

El paso de un frente activo cambia el tiempo en Galicia

El paso de un frente activo cambia el tiempo en Galicia / Pablo Hernández

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David Suárez

Santiago de Compostela

Después del episodio de calor que hemos vivido durante el fin de semana, con temperaturas que rozaron los 40 grados en puntos del interior de Ourense, este martes la previsión alerta de un cambio brusco en el tiempo debido al paso sobre Galicia de un frente activo, que dejará lluvias generalizadas y un descenso en las temperaturas.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, durante la jornada de hoy las altas presiones se irán retirando hacia el oeste, dejando paso a este frente que entrará desde el noroeste a lo largo de la mañana. Debido a esto, a primera hora tendremos cielos que alternarán momentos de nubes y claros que dejarán precipitaciones en forma de lluvia en el tercio norte de nuestra comunidad. Ya por la tarde, estas serán generalizadas, pudiendo ser intensas en puntos del litoral noroeste.

Notable descenso de las temperaturas

Tras una jornada de lunes en la que el calor todavía se dejó notar en toda Galicia, hoy martes la situación será muy diferente. Las temperaturas mínimas apenas tendrán cambios, pero los valores máximos sí sufrirán un notable descenso. En Santiago, por ejemplo, los termómetros se quedarán tan solo en los 19 grados, mientras que ciudades como Vigo, Pontevedra o A Coruña escasamente sobrepasarán los 20.

La lluvia volverá a hacer acto de presencia este martes en Galicia

La lluvia volverá a hacer acto de presencia este martes en Galicia / El Correo Gallego

Mañana vuelve el anticiclón

El miércoles Galicia volverá a recuperar la influencia del anticiclón. Se formarán bancos de niebla a primera hora en zonas del interior, que se irán disipando conforme avancen las horas del día dando paso a cielos muy despejados en general.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente con valores que en Lugo o Santiago bajarán hasta los 10 grados. Las máximas en recuperación. En Vigo, Ourense o Pontevedra llegarán hasta los 27 grados.

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