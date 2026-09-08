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Una de las mayores orquestas de Galicia busca bailarines para la próxima temporada de verbenas: estos son los requisitos

Con el verano a punto de llegar a su fin, una de las formaciones más seguidas de Galicia comienza a preparar sus espectáculos de cara al próximo año

La orquesta de El Combo Dominicano, en una de sus actuaciones en Galicia.

La orquesta de El Combo Dominicano, en una de sus actuaciones en Galicia. / ECG

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Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

El verano de verbenas todavía no ha terminado, pero las grandes orquestas gallegas ya empiezan a prepararse de cara a la próxima temporada. Es el caso de una de las formaciones más populares entre el público en Galicia, El Combo Dominicano, que acaba de abrir un proceso de selección para incorporar nuevas bailarinas a su espectáculo.

La orquesta ha anunciado a través de sus redes sociales que busca bailarinas mayores de edad para formar parte de su equipo de cara a la nueva temporada, que comenzará el próximo mes de noviembre.

Una actuación del Combo Dominicano

Una actuación del Combo Dominicano / Jose Lores

Estos son los requisitos para entrar en El Combo Dominicano

El proceso de selección tiene varios requisitos. La orquesta busca mujeres mayores de 18 años, con una imagen actual, "alta energía" y una buena condición física para afrontar las exigencias de un espectáculo que durante la temporada recorre numerosos puntos de la geografía española.

Además, uno de los aspectos fundamentales es contar con un nivel avanzado de baile y tener una gran presencia escénica. La formación también exige disponibilidad total para viajar, una condición especialmente relevante teniendo en cuenta el elevado número de actuaciones que realiza la orquesta durante la temporada de verbenas.

Las personas interesadas en participar en el proceso deben enviar su currículum y un vídeo mostrando sus aptitudes para el baile al correo electrónico elcombodominicano@gmail.com. El contacto aparece también en la página oficial de la formación.

Una de las orquestas más populares de Galicia

Aunque El Combo Dominicano nació en Canarias en 1992, la formación mantiene desde hace años una relación especialmente estrecha con Galicia. Su mezcla de merengue, bachata, salsa y cumbia, unida a un espectáculo muy visual, le ha permitido convertirse en una de las grandes referencias de las verbenas gallegas.

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De hecho, la formación aparece habitualmente entre las orquestas con mayor seguimiento en Galicia. Según el portal especializado Orquestas de Galicia, El Combo Dominicano ocupaba el cuarto puesto de su ranking en agosto de 2026, después de haber llegado a situarse en el número uno en años anteriores.

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