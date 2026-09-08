Presencia gallega
Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
La adaptación de Netflix cuenta con un total de cuatro episodios protagonizados por el actor vimiancés y el intérprete madrileño
«Dentro de usted, hay un Sherlock deseando jugar. Muy bien, vamos a jugar», con estas palabras del vimiancés Martiño Rivas y el reconocido intérprete madrileño José Coronado arranca el tráiler de la nueva gran apuesta de Netflix, El problema final.
Una adaptación de la exitosa novela homónima del escritor Arturo Pérez-Reverte que llegará a la plataforma roja el próximo 25 de septiembre.
Una serie de Netflix protagonizada por Martiño Rivas junto a José Coronado
Un breve adelanto de lo que nos espera a finales de mes en el que ya podemos ver en acción tanto a Martiño Rivas como a José Coronado, pero también a otros actores de la talla de María Valverde, Gonzalo de Castro, Cristina Kovani, José Condessa y Pepón Nieto, quienes completan, entre otros, el reparto de esta nueva miniserie de Netflix conformada por cuatro episodios.
'El problema final', adaptación de una exitosa novela de Arturo Pérez-Reverte
El problema final nos acercará a la primavera de 1959, momento en el que trece personas quedan aisladas por un temporal en un pequeño hotel situado en un islote próximo a Mallorca. En medio del caos, todo se torna todavía más oscuro cuando aparece el cadáver de Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés.
En un principio, todo apunta a un suicidio, pero pronto comienzan a aparecer señales de que se trata de un asesinato. Será entonces cuando Basil (José Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido bajo la atenta mirada del resto de huéspedes.
Martiño Rivas entra en un juego en el que todos son sospechosos
Entre ellos se encuentran Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viaja acompañada de una amiga, y Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers.
Ambos recorrerán en compañía de Basil los rincones del lujoso hotel en busca de respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, hecho que hará que todos los huéspedes y empleados sean sospechosos de un crimen que, a cada momento que pasa, se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. Y es que como finaliza el tráiler: «¡Que empiece el juego!».
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