La oposición exige un plan integral de restauración frente a las inundaciones registradas en la provincia de Ourense

La oposición gallega ha reclamado este martes a la Xunta que refuerce las medidas de prevención y destine ayudas a los afectados por las riadas registradas el pasado mes de junio y exarcerbadas por los incendios del verano de 2025 en varios puntos de la provincia de Ourense, especialmente en el entorno de Viana do Bolo. Las demandas, formuladas durante el pleno del Parlamento gallego a raíz de una moción del BNG, no han salido adelante al no contar con el respaldo del PP.

El diputado nacionalista Secundino Fernández ha reclamado la movilización de recursos y la puesta en marcha de un plan urgente de prevención que permita "evitar que se repitan inundaciones", además de la declaración de emergencia del municipio de Viana do Bolo, en línea con el acuerdo adoptado por el propio pleno municipal. Fernández ha puesto el foco en las consecuencias de los incendios del pasado verano y en la posterior falta de actuaciones sobre el terreno. "Sufrieron una devastación", señaló en referencia a las zonas afectadas por las riadas, para advertir de que, tras los fuegos, quedaron "miles de hectáreas quemadas" sin que, a su juicio, se acometiesen las medidas necesarias. "No hubo restauración hidrológica-forestal, ni medidas de prevención ante los arrastres", denunció.

Siguiendo esa misma línea, la socialista María del Carmen Dacosta cuestionó si se adoptaron todas las medidas necesarias para evitar los daños que han provocado las precipitaciones. "La pregunta es si se hizo todo lo necesario para prevenir los riesgos", planteó, antes de reclamar "actuar con urgencia" en las zonas afectadas. El PSdeG ha contrapuesto el trabajo desempeñado por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) con la actuación del Ejecutivo autonómico y reclamó a la Xunta "un plan integral de restauración".

A toda esta serie de peticiones de ayudas y de medidas preventivas se ha sumado también Democracia Ourensana. Su único diputado, Armando Ojea, acusó al Gobierno gallego de no haber limpiado los montes después de los incendios del verano pasado, una situación que habría contribuido a agravar los efectos devastadores de las lluvias y las riadas posteriores.

El PP defiende las actuaciones de la Xunta

Con todo, el Partido Popular ha rechazado la moción y ha defendido las actuaciones impulsadas por el Gobierno gallego. El diputado popular Miguel Ángel Viso ha cuestionado que la oposición reclame recursos extraordinarios sin concretar su cuantía y ha asegurado que los vecinos afectados "no merecen promesas redactadas". Viso defendió los recursos que movilizó la Xunta para recuperar la capacidad productiva de las zonas afectadas y ha señalado que las administraciones trabajan en determinar "quién tiene que pagar" en función de sus respectivas competencias.

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"Hay que evaluar cada daño, es lo que está haciendo la Xunta", ha afirmado el parlamentario popular, que ha añadido que el Gobierno gallego trabaja también en la reparación de los accesos afectados por los arrastres.