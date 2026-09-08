El oro de los museos, en el punto de mira: Galicia revisa su seguridad ante el nuevo patrón de robos

Los ladrones apenas necesitaron cuatro minutos para birlar uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa. En la madrugada del 27 de agosto, después de que se activase la alarma del polideportivo de la localidad, un grupo de asaltantes entró en el Museo de Villena por una ventana, rompió las vitrinas y logró sustraer las piezas de oro, plata, hierro y ámbar de la Edad de Bronce que conforman el Tesoro de la localidad alicantina.

Un golpe «planificado», como lo definió la Policía, que llegó precedido por el robo de 144 monedas de oro en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, en abril, y más de 200 monedas que se exhibían temporalmente en el Museo de Albacete, que también fue reventado en menos de dos minutos. Estos asaltos, que no constituyen un fenómeno exclusivamente español y que las autoridades ya han detectado también en otros países europeos, han llevado a la Xunta a revisar los protocolos de seguridad de los museos gallegos.

El Museo de Villena, tras el robo del Tesoro. / Áxel Álvarez

«Esto no es una alarma, es una llamada a la prudencia y una oportunidad de mejorar la protección de los bienes que salvaguardan los centros museísticos», explicó esta mañana el conselleiro de Cultura, José López Campos, antes de reunirse con los responsables de la red gallega de museos para «compartir información y detectar las necesidades comunes y concretas de seguridad» y disponer, así, de capacidad para «anticiparnos a cualquier riesgo de forma coordinada». Un encuentro que servirá para definir las necesidades concretas de la red gallega y que serán trasladadas al Gobierno central en la reunión que el Ministerio de Cultura celebrará el próximo jueves en Madrid.

«Esto no es una alarma, es una llamada a la prudencia y una oportunidad de mejorar la protección de los bienes que salvaguardan los centros museísticos» José López Campos — Conselleiro de Cultura

Un nuevo patrón de robos

La preocupación de las autoridades no responde únicamente a la sucesión de asaltos registrada en los últimos meses. La Xunta asegura que informes como el elaborado por Interpol apuntan a un cambio en el perfil de los robos cometidos en museos europeos, «más alejados de los robos tradicionales».

Entre las nuevas tendencias detectadas figuran «una mayor especialización en la selección de objetos, nuevos bienes, sobre todo patrimoniales, especialmente amenazados o nuevos perfiles de las personas que ejecutan las sustracciones». Un escenario que, según López Campos, obliga a «revisar y actualizar protocolos» para adaptar la protección de los centros a unos delincuentes que han demostrado tener un conocimiento previo de los sistemas de seguridad y que son capaces de ejecutar los asaltos en apenas unos minutos.

Reunión del conselleiro de Cultura, José López Campos, con responsables de la red de museos gallega. / Cedida

El propio conselleiro puso como ejemplo el asalto al Museo de Villena, donde, pese a existir medidas de protección «altas» y «elevadas», los autores —que todavía no han sido identificados— fueron capaces de ejecutar el robo en solo cuatro minutos. «Existe un trabajo previo por parte de las bandas que conocen perfectamente cuáles son los medios de seguridad», señaló.

Una red de casi cien museos

El reto afecta a una red heterogénea que reúne cerca de un centenar de centros de distinta titularidad. A los museos dependientes de la Xunta se suman los gestionados por ayuntamientos y diputaciones y otros de carácter privado, entre ellos los vinculados a las distintas diócesis gallegas. La revisión de las medidas de seguridad no se plantea, por tanto, como una medida uniforme, sino atendiendo a las características y necesidades de cada espacio.

López Campos aseguró que la Administración autonómica está dispuesta a colaborar allí donde sea necesario. «Nos ponemos a disposición para implementar aquellas medidas que sean precisas en aquellos espacios, en aquellos museos donde a lo mejor pueden ser más vulnerables», señaló. Entre los aspectos que la Xunta quiere vigilar figuran también los movimientos de piezas y los bienes que permanecen en depósito, para los que reclama mantener «los mecanismos de seguridad y todas las alertas necesarias».

La respuesta, en cualquier caso, se coordinará con el Gobierno central. La Xunta ya recibió el pasado 28 de agosto las recomendaciones del Ministerio de Cultura después de los últimos robos y volverá a reunirse con el departamento estatal este jueves en Madrid. Allí trasladará, por voz del director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, las conclusiones de la reunión celebrada hoy y abordará las nuevas líneas de actuación para adaptar los protocolos de seguridad a este nuevo escenario.