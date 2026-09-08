El PP tumba el plan del BNG para la dependencia y la reclamación de 3.000 millones al Estado

Hay 4.066 personas en Galicia que tienen reconocido el derecho a recibir ayuda a domicilio del SAF y aún siguen esperando por ella. La cifra, equivalente a la población de municipios como Curtis o Begonte, sirvió este martes al BNG para volver a poner sobre la mesa el problema de la dependencia en Galicia. La diputada nacionalista Olalla Rodil llevó al primer pleno del nuevo curso político un plan de choque para un sistema que los nacionalistas consideran «colapsado». El PP lo rechazó.

La moción planteaba, entre otras medidas, la creación de 1.000 plazas públicas cada año en residencias y centros de día, el refuerzo del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), hasta alcanzar una financiación de 20 euros por hora en 2027, y la mejora de las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector de los cuidados. También reclamaba aumentar las ratios de personal en las residencias, incluidos mínimos para los turnos de noche, y abrir mesas de negociación entre Xunta, patronal y sindicatos. Pero la iniciativa incluía además un punto especialmente sensible para el Gobierno gallego, pues instaba a reclamar judicialmente al Estado los fondos que, según los cálculos de la propia Xunta, adeuda a Galicia por la infrafinanciación de la dependencia. La cifra que maneja el Ejecutivo autonómico ronda los 3.000 millones de euros acumulados durante varios años.

El PP no aceptó esa vía. Los populares habían presentado una enmienda para que la Xunta reclamase esas cantidades al Gobierno central, pero sin recurrir a los tribunales, además de exigir un incremento de las transferencias estatales. Al ser rechazada su enmienda, los populares votaron en contra de la moción del BNG en su conjunto. La diputada popular Raquel Arias reprochó a Rodil que pretenda "dar lecciones" sobre cuidados mientras el BNG mantiene, a su juicio, un apoyo "sin fisuras" al Gobierno central. "Abandonan a todo lo que no sea Sánchez y sus propios intereses", le espetó. Arias también cuestionó que los nacionalistas no hubiesen participado en el acuerdo alcanzado entre la Xunta y la Fegamp para incrementar los fondos destinados al SAF y criticó la gestión de este servicio en los concellos gobernados por el Bloque.

90 millones adicionales para dependencia

Rodil respondió poniendo el foco en la situación de las personas dependientes y en el papel de la Xunta. A su juicio, el PP solo se acuerda de la dependencia cuando puede obtener "tajada electoral" y mantiene un modelo que obliga a las familias a asumir buena parte del coste de los cuidados. Concretamente, los datos que llevó al pleno dibujan una demanda que no encuentra suficiente en la red pública.

A esas 4.066 personas que esperan por las horas de ayuda a domicilio concedidas se suman otras 603 que aguardan una plaza en una residencia pública, 53 más que en la anterior actualización. Según el BNG, más de 8.500 personas reciben ayudas de hasta 414 euros mensuales para pagar una plaza privada que puede superar los 2.000 euros al mes por una habitación doble compartida. "El PP está encantado de que le pagues 2.000 euros a una residencia privada o que tengas que acogerte a 400 miserables y epírricos euros por atender a personas en tu casa porque no hay servicios para atenderlos de manera profesional", afirmó Rodil.

Por otro lado, la nacionalista recordó que la Xunta contará este año con 90 millones de euros adicionales para dependencia y otros 180 millones en 2027, 270 millones en total, y reprochó al Ejecutivo de Rueda que todavía no haya concretado en qué se invertirán. El PSdeG, por boca de Silvia Longueira, se situó entre ambas posiciones. La socialista acusó al PP de hacer "ruido" con la deuda del Estado y le instó a reclamarla "de verdad", pero también recordó que los problemas de financiación del sistema tienen antecedentes en la etapa en la que gobernaba el PP en Madrid. Según señaló, el Ejecutivo central llegó entonces a aportar únicamente el 21,8 % de los fondos necesarios para atender las prestaciones existentes.

Residencias y familias cuidadoras

Rodil aprovechó el debate para poner también el foco sobre la gestión de los centros residenciales. Se refirió a la residencia DomusVi de Monforte, con 180 plazas financiadas íntegramente por la Xunta, después del incendio que terminó con cinco usuarios hospitalizados. Recordó que el BNG ya había denunciado en noviembre de 2025 un brote de sarna en el mismo centro. También cuestionó el modelo de las residencias construidas por la Xunta y gestionadas por la Fundación Amancio Ortega. Como ejemplo citó la de San Antonio de Padua, en Lugo, donde aseguró que hay dos enfermeras para 120 usuarios, una por turno, y que las bajas pueden llevar a que cuidadoras asuman funciones de enfermería.

A todo ello añadió el recorte de 400.000 euros en el Programa de Respiro Familiar, destinado a familias que cuidan de personas con grandes dependencias, cuya convocatoria se habría producido además con dos meses de retraso. Frente a este escenario, el BNG reclama que el centro de cuidados intermedios del Cegadi abra antes de finalizar el año bajo gestión pública directa y que se aceleren las obras del centro de Mos para que pueda funcionar en 2027.

La moción fue finalmente rechazada con los votos del PP. Un desenlace que dejó el debate de la dependencia convertido, una vez más, en un cruce de reproches sobre quién debe poner el dinero y quién debe garantizar los cuidados. Mientras tanto, 4.066 personas siguen esperando por un servicio que ya tienen reconocido. El debate se extendió además a la crisis migratoria de Ceuta. Rodil reclamó que Galicia acoja a menores migrantes y los incorpore al sistema de protección, y acusó al PP de "seguir alimentando e insertando un discurso de odio en la gente".