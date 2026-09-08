Roberto Louzán, el ganadero que cría la raza de vaca más escasa de Galicia: "Prefiero la carne de Frieiresa a la de Rubia Gallega"

Aunque la Rubia Gallega es la más famosa de las razas autóctonas de bovino con las que cuenta la comunidad, existen otras cinco que, pese a ser grandes desconocidas para muchos, forman parte también del patrimonio inmaterial del campo gallego. Y con méritos propios, pues llevan años combatiendo su extinción. Son las Morenas Gallegas: la Frieiresa, la Cachena, la Limiá, la Caldelá y la Vianesa. Todas han estado al borde de la desaparición, unas más que otras, pero las cinco han evitado su fin con un aumento del número de ejemplares en los últimos años. En la actualidad suman 14.600 animales repartidos en 340 granjas. La recuperación va a paso lento, pero se mantiene.

Roberto Louzán es uno de los ganaderos que contribuye a que estas razas autóctonas sobrevivan. Es el titular de Explotaciones O Agro, en Cercedo-Cotobade, una de las 26 ganaderías que crían Frieiresa, la raza bovina menos numerosa de todas con apenas 930 cabezas de ganado en toda Galicia. También tiene la Caldelá, la segunda más escasa con apenas 1.800 animales censados.

Ejemplares de Frieiresa de Explotaciones O Agro, en Cercedo-Cotobade / Cedida

Los puntos fuertes de estas razas

En la actualidad tiene 50 frieiresas, 32 caldelás y 35 ejemplares de Rubia Gallega. A la hora de decantarse por una carne u otra, Roberto lo tiene claro: “Me quedo con las razas autóctonas antes que con la Rubia. La carne tiene otro sabor, color y textura, infiltra más grasa y eso la hace más jugosa”, dice. Más allá de esta cuestión, destaca factores que juegan a favor de estas razas como la facilidad para quedarse preñadas y para parir; su adaptabilidad y resistencia a condiciones adversas; y el hecho de que presentan menos complicaciones sanitarias, lo que reduce el gasto en veterinarios. En este punto cuenta que sufrió en su explotación un brote de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y logró que los animales salieran adelante. Solo se cobró la vida de una vaca. “Si fueran pintas o rubias seguramente no podría sacar los animales adelante”, indica.

Vacas de la raza Frieiresa en un prado / Cedida

¿Y cómo surgió su apuesta por las razas amenazadas? Roberto se crió entre vacas y, con apenas 18 años, tras estudiar en la escuela familiar agraria de Fonteboa, en Coristanco, tuvo claro que quería comprar más animales para dedicarse a la actividad. Fue su madre la que se embarcó en un plan de incorporación allá por el año 2003. Tenían 12 vacas y compraron 25. Unos años después surgió la oportunidad de hacerse con un lote de 11 vacas de raza Caldelá y Roberto no dudó.

En 2014 cogió las riendas de la explotación, a la que sumó 14 frieiresas que pertenecían a la comunidad de montes de Viascón, una parroquia del concello de Cercedo-Cotobade. En aquel momento no había ninguna otra ganadería en la zona que tuviera esa raza. Este ganadero, que preside la Asociación de Criadores de la Raza Bovina Frieiresa (Frieirega), vio en ella una oportunidad para diferenciarse, y quiere seguir apostando por esta vaca, con una característica física que las distingue: el flequillo dorado que nace entre sus cuernos. “Es muy bonita”, señala.

Explotaciones o Agro realiza venta directa de carne a particulares y algún restaurante / Cedida

Venta directa y embutidos de Frieiresa y Porco Celta

Explotaciones O Agro realiza venta directa de carne a particulares y a algún restaurante. Tiene clientes en Cerdedo-Cotobade y en la provincia de Pontevedra, pero también en Madrid y Cataluña. Elaboran chorizo y salchichón con Frieiresa y Porco Celta. Roberto explica que no es fácil abrir mercado: “Muchos carniceros no quieren esta raza, tiene más hueso, más grasa y más desperdicio, no le sacan tanto provecho como a un ternero de Rubia”. Sin embargo, él incide en que prefiere la carne de las razas autóctonas.

Explica que los precios que percibe el ganadero son similares, al igual que los costes de producción. “En lo que ahorras algo es en veterinario”, señala.

Roberto tiene claro que seguirá poniendo su grano de arena para salvar las razas autóctonas: “Aunque la recuperación sea lenta, lo importante es que se mantenga y no desaparezcan por completo”.