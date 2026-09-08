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Presentación de seu libro 'Por que comemos?' | Xosé Cermeño Guionista, director escritor

Xosé Cermeño: «As cerimonias da vida comunitaria en Galicia xiran arredor dun xantar»

O guionista, director e escritor Xosé Cermeño presenta o seu último libro ‘Por que comemos?’ (Editorial Galaxia)

O escritor Xosé Cermeño co o seu último libro ‘Por que comemos?’.

O escritor Xosé Cermeño co o seu último libro ‘Por que comemos?’. / Paula Cermeño

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Belén Bertonasco

Belén Bertonasco

Santiago

Moitos espectadores de televisión coñecen a Xosé Cermeño (A Coruña, 1959) como creador de programas —Pratos Combinados e Larpeiros, entre outros— e algúns lectores saben da súa singular obra literaria, que inclúe narrativa, ensaios, poesía e tamén gastronomía. O seu último libro Por que comemos? (Editorial Galaxia) deixa ver o seu interese polos aspectos sociais e culturais da comida. Ser sociólogo e home curioso dos asuntos culinarios axudouno a escribir este ensaio ameno contra tópicos y mitos. En vez de falar sobre produtos e receitas, o autor deixa que sexan os produtos os que falen de nós.

Vostede di que a súa afección pola comida vén da infancia. Hai algún prato, cheiro ou recordo dunha comida familiar que aínda lle devolva directamente a aquela época?

Resultaríame difícil atopar un prato ou un ingrediente tradicional que non estea relacionado con algún momento da infancia. Vou escoller dous: as sardiñas asadas, que sempre lle gustou facer a meu pai, sobre brasas de sarmientos, porque me devolven ao verán, á vida ao aire libre, aos días felices na praia. Ademais, estaban moi ricas sobre pan de millo. O segundo prato son as vieiras ao forno da miña nai, porque espertan en min todo o contrario: o inverno, a vida na casa e as reunións festivas arredor da mesa. Eu era un fan daquelas vieiras.

Despois de tantos anos observando a comida desde a televisión, a literatura e agora desde a socioloxía, cambiou o seu propio xeito de sentarse á mesa? É capaz para comer simplemente por pracer ou xa está sempre preguntándose que hai detrás dese prato?

Non mudou moito o meu xeito de poñerme diante dun prato porque fun sempre moi curioso de todo o que rodeaba á comida, desde a infancia. Eu era un neno preguntón: ‘Como se cultiva?’, ‘Como se cría?’, ‘Como se pesca?’, ‘Como se prepara?’, ‘Por que comemos así este produto e non doutra maneira?’... Despois nunca deixei de facerme preguntas semellantes e hoxe para min forman parte do propio rito e do pracer da mesa. Comer é unha forma de explorar o mundo no que vivo e de apropiarme dun anaco dese mundo.

En Galicia comer é case unha forma de quererse: xuntarse ao redor dunha mesa, alongar unha sobremesa, celebrar calquera cousa. Que cre que perderiamos os galegos se algún día deixásemos para comer xuntos como o facemos?

Perderiamos moitas cousas! Pero creo que a máis importante está xa incluída na pregunta: o primeiro que perderiamos sería a mellor ocasión de reunirnos, de socializar, de falar e de querernos como grupo. Non é algo exclusivo dos galegos, pero nós dámoslle unha especial relevancia. Todos as cerimonias da vida comunitaria en Galicia están organizadas arredor dun xantar ou unha cea. E acertamos facéndoo así, porque xuntándonos para comer celebramos o nexo entre as persoas e tamén festexamos o noso nexo co territorio, cos produtos e cos sabores que temos diante.

Xosé Cermeño

Xosé Cermeño / Paula Cermeño

O libro está dirixido tamén a un público novo. Que lle gustaría que descubrise un neno ou un adolescente despois de lelo e mirar doutro xeito o prato que ten diante?

Un libro sobre comida é unha invitación ao pracer. Quero que o meu libro axude a comer con máis pracer e con mais curiosidade. Ademais é unha oportunidade de reflexión. O mesmo título Por que comemos? dá algunha pista. Trato de contar que comemos por necesidade, pero tamén por razóns sociais, históricas e simbólicas moi variadas. Pola comida podemos saber ou intuir o tipo de sociedade que somos e a sociedade que queremos ser. Procuro contalo dun xeito entretido e mesmo divertido, falando da relación dos produtos e das receitas coa historia e co presente. Desfilan polo libro moitas anécdotas sobre grelos, fabas, pementos, cogomelos, porcos, vacas, polbos, mariscos… A miña intención é que esas anécdotas iluminen un pouco os motivos históricos ou económicos polos que consumimos certos alimentos.

Di que producir, repartir e comer son tamén actos políticos. Hai algún alimento ou algún costume alimentario que, despois de escribir o libro, empezase a mirar dunha forma completamente distinta?

Todos temos unha responsabilidade cando escollemos esta froita ou aquel peixe no mercado. Esa capacidade como consumidores é moi poderosa. Preocúpame en especial o trato que lles damos aos ríos e ao mar. A natureza envíanos avisos de que algo estamos a facer regular ou mal. Dos nosos ríos xa desapareceron os esturións ou sollos.

Creou personaxes, series, programas de televisión e agora libros que forman parte da memoria de varias xeracións de galegos. Que lle segue dando curiosidade a estas alturas da vida? Que pregunta sente que aínda lle queda por responder?

Cando a un lle gusta vivir e ler e escribir, cada vez xorden mais preguntas. E sabes que será imposible contestalas, pero tratas de compartir o teu interese por observar e por entender. Queres encaixar as pezas do puzzle e contar a historia que hai detrás. Iso é o que procuro facer en Por que comemos? Unha humilde lata de conservas contén unha información moi reveladora sobre a mundo que nos rodea. Tamén garda algunha sorpresa: sabía que despois de fabricarse as primeiras latas en 1810 houbo que esperar case cincuenta anos a que un inventor estadounidense crease o abrelatas? Xa ve: medio século abrindo as latas a marteladas ou coa baioneta do fusil. E o abrelatas de pequeno tamaño foi obra dun galego, que inventou o famoso «explorador» en 1906.

O libro 'Por qué comemos?'

O libro 'Por qué comemos?' / Paula Cermeño

Se despois de ler Por que comemos? alguén o convidase a comer e lle di «hoxe escolle vostede», que prato pediría e que conversación lle gustaría que acompañase esa comida?

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Pediría un prato de bacallau porque cada folla de bacallau e tamén unha folla da historia da humanidade. Probablemente non hai outro alimento no que conflúan tantos saberes e tantos acontecementos —xeografía, navegación, pesca, relixión, literatura, comercio, guerras…— como no bacallau. As campañas da súa pesca cambiaron a fachada atlántica de Europa, desde Portugal ata o Báltico, pasando por Galicia, e transformaron os hábitos alimentares das xentes do interior. Ademais, a sua captura nas augas xélidas de Canadá, Terranova ou Islandia deu lugar a un dos traballos mais duros e inhumanos no mar. A outra cara da moeda é que o bacallau remediou moita fame e orixinou un receitario amplísimo e tentador. Buscaría a compañía dalguén que guste dos libros e quizais falariamos dos grandes escritores culinarios de Galicia: Emilia Pardo Bazán , Picadillo, Julio Camba, Álvaro Cunqueiro… A gastronomía é sobre todo un xénero literario, páxinas que nos axudan a gozar da comida e entender as sua dimension cultural.

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