Una investigación nacida de tres mujeres del rural: el calostro de vaca puede frenar células tumorales de colon y páncreas

La primera leche de las vacas tras el parto puede contribuir a frenar la proliferación de células tumorales gastrointestinales. Es el nuevo superpoder del calostro bovino identificado por investigadores del grupo Oncomet del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) a partir de una iniciativa surgida del rural gallego. Isolina Raña, de Granxa Raña (Cerceda); Teresa Antelo, de Granxa Devesa Langueirón (Ponteceso); y Brígida Hermida, impulsora de los helados artesanos Xearte Brigitte, trasladaron a los investigadores su interés por explorar científicamente las posibles propiedades de esa sustancia que producen las vacas durante las primeras horas posteriores al parto. Esa propuesta fue el germen de una colaboración entre la experiencia y la investigación biomédica desarrollada en el IDIS que ha revelado su potencial terapéutico en cáncer.

El calostro es rico en vesículas extracelulares, pequeñas estructuras liberadas por las células que transportan proteínas y otras moléculas implicadas en procesos como la regulación inmunitaria, el desarrollo y la señalización celular. La investigación ha revelado su potencial para modular el comportamiento de células tumorales gastrointestinales. El estudio, publicado en el Journal of Extracellular Vesicles, demuestra que las vesículas extracelulares derivadas del calostro frenan de forma reversible su proliferación y aumentan la sensibilidad a la quimioterapia, como explica Claudia Huesa, primera autora del estudio e investigadora predoctoral del grupo Oncomet.

Un doble beneficio

El trabajo muestra que estas vesículas inducen un estado de bloqueo del crecimiento en líneas celulares de cáncer colorrectal y pancreático, así como en organoides derivados de pacientes con adenocarcinoma pancreático (réplicas en miniatura del tumor de páncreas más común cultivadas en laboratorio a partir de células del propio paciente para simular su comportamiento). "Las células dejan de proliferar, reorganizan su cromatina, alteran el citoesqueleto y modifican su adhesión, pero sin activar la apoptosis o muerte celular programada", señala Huesa.

Cuando las vesículas se retiran del medio de cultivo, las células recuperan en gran medida su capacidad para proliferar y su arquitectura nuclear. Además, parte de los cambios observados pueden revertirse mediante un inhibidor ya aprobado para uso clínico.

Los investigadores comprobaron también que las células tratadas con el calostro bovino se volvían más sensibles a un quimioterápico de uso habitual, el 5-fluorouracilo.

Un apoyo a otros tratamientos frente al cáncer

Estos resultados apuntan a que las vesículas podrían estudiarse en un futuro como moduladores o adyuvantes de otros tratamientos, más que como agentes directamente citotóxicos (sustancias, agentes o células que tienen la capacidad de destruir o dañar células vivas).

Estudios anteriores habían sugerido que algunas de estas vesículas podrían ejercer efectos bioactivos, pero sus mecanismos de acción sobre células tumorales siguen siendo poco conocidos. Para Jorge Barbazán, investigador principal del estudio, los resultados obtenidos abren una nueva vía de investigación: "Os nosos achados mostran que as vesículas derivadas do calostro poden frear de maneira reversible a proliferación das células tumorais mediante cambios na súa arquitectura nuclear e transcricional. Isto abre a posibilidade de estudar estas vesículas de orixe natural e biocompatible como unha ferramenta para modular o comportamento tumoral e a resposta aos tratamentos convencionais”.

Un ejemplo de que la sociedad puede ayudar a la ciencia

Más allá del hallazgo, lo que llama la atención es que, en este caso, la investigación no partió exclusivamente de una pregunta planteada dentro del laboratorio. La semilla se plantó en el campo, fruto de la inquietud de personas vinculadas al sector ganadero y al emprendimiento en el rural que llamaron a la puerta del IDIS para someter esa idea al método científico. Barbazán destaca que, sin la iniciativa y el empuje de esas mujeres del rural, quizás esta cuestión no se habría abordado por otra vía. Así, considera esta colaboración "un bo exemplo de como o diálogo entre a sociedade e os investigadores pode xerar novas liñas de coñecemento". Las preguntas surgidas fuera del ecosistema investigador también pueden ayudar a la ciencia a avanzar.

Además, ese intercambio ya está dando lugar a nuevas preguntas. El equipo ha comenzado a explorar el posible impacto del calostro en afecciones bucales asociadas a la radioquimioterapia.

Los resultados son preclínicos, pero sientan las bases para seguir investigando

Los investigadores subrayan, con todo, que los resultados publicados son preclínicos y no demuestran todavía un beneficio terapéutico en pacientes. Pero sí proporcionan una base científica para continuar investigando las propiedades de estas vesículas de origen alimentario.

El calostro, a menudo denominado "el primer alimento de la naturaleza", se convierte así en el punto de partida de una investigación biomédica en cáncer.