Estreno en televisión
El gallego Jesús Vázquez regresa hoy a La 1 para presentar la nueva gran apuesta de RTVE: 32 concursantes y 150.000 euros en juego
Se pone al frente de un nuevo concurso que combina conocimiento, estrategia, velocidad y duelos eliminatorios
Tras su abrupta salida de Mediaset, Jesús Vázquez ha encontrado en Radio Televisión Española (RTVE) su nueva casa.
Jesús Vázquez, una de las grandes apuestas de RTVE
Y es que el ente público apuesta, y mucho, por el carismático presentador gallego.
Lo hizo en la quinta edición del Benidorm Fest. También en el último especial de La Casa de la Música, iniciativa para exponer el valor que históricamente RTVE ha dado a la música con actuaciones y entrevistas a artistas consagrados y emergentes de todos los estilos.
Ahora, desde este miércoles, a partir de las 23.00 horas en La 1 y la plataforma de streaming RTVE Play, la corporación pública le da la oportunidad de presentar su nueva gran apuesta: El túnel: avanza y gana.
Así es 'El túnel: avanza y gana', la nueva gran apuesta de RTVE que presenta Jesús Vázquez
Un nuevo concurso de televisión —producido por RTVE en colaboración con Fremantle España y creado por Eureka Studios— que mezcla conocimiento, estrategia, velocidad y emoción.
El formato, que promete ser uno de los grandes eventos televisivos del prime time de la presente temporada, reunirá a un amplio grupo de participantes, un total de 32, que se enfrentarán cara a cara en intensos duelos eliminatorios en los que no solo deberán demostrar lo que saben, sino que también tendrán que decidir cómo jugar, cuándo arriesgar y contra quién enfrentarse con el objetivo de avanzar, resistir y llegar hasta el programa final, en el que los concursantes lucharán por un premio de hasta 150.000 euros.
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