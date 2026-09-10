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Emergencias activa un operativo para buscar a dos personas entre las rocas de la playa de As Catedrais

Los servicios de emergencias mantienen activo un despliegue por tierra y aire tras recibir el aviso de un particular

Cientos de turistas pasean un día de verano por la playa de As Catedrais

Cientos de turistas pasean un día de verano por la playa de As Catedrais / Carlos Castro

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R. S.

Santiago

Los servicios de emergenciasmantienen activo en este momento un operativo para buscar a dos personas que podrían haber quedado atrapadas entre unas rocas en la playa de A Catedrais, en el municipio lucense de Ribadeo. Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo y recoge Europa Press, fue un particular el alertó al personal de la playa de A Catedrais de que había visto a dos personas que podían estar atrapadas en unas rocas.

Con esta información, se dio aviso al 112 Galicia que alertó a los socorristas de la playa de Barreiros, que se desplazaron al lugar en dos motos de agua e comenzaron la búsqueda, aunque inicialmente sin éxito. También fue movilizado al helicóptero Pesca II, que se encontraba en vuelo y se acercó al punto, y a la Salvamar Alioth.

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Por el momento se desconoce el paradero de estas personas, así como sus identidades, mientras que los servicios de emergencias continúan peinando la zona, después de que un particular diera aviso.

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