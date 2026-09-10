El Ministerio de Sanidad auditará historias clínicas en hospitales gallegos para medir las demoras reales de pacientes con cáncer

El Ministerio de Sanidad mandará auditores a hospitales de todas las comunidades autónomas, incluida Galicia, para revisar in situ las historias clínicas de pacientes con cáncer y medir las demoras reales en la detección y tratamiento de estas patologías. En concreto, se examinarán los casos de tumores colorrectales, de mama y de pulmón. La intención es monitorizar si se están cumpliendo los plazos recomendados: por ejemplo, si la primera consulta hospitalaria tras la sospecha del médico de familia se realiza antes de 7 días o si el paciente cuenta con un diagnóstico en las dos semanas siguientes.

Esta auditoría ha recibido el visto bueno de las comunidades en el Comité Institucional de la Estrategia contra el Cáncer. El Ministerio de Sanidad acaba de licitar el contrato para buscar a la empresa que se encargará de revisar las historias clínicas. Se buscará una muestra representativa de pacientes «de todas las comunidades autónomas». De hecho, el pliego especifica que se debe garantizar la representatividad territorial del Sistema Nacional de Salud. El Servicio Galego de Saúde (Sergas) se someterá, por lo tanto, a esta auditoría, aunque aún no se han precisado los hospitales que serán examinados.

En este caso hubo consenso de las comunidades para supervisar las demoras. No fue así cuando el pasado año la ministra de Sanidad, Mónica García, pidió a las comunidades autónomas datos e indicadores de sus programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix. La solicitud requería información de los últimos cinco años. Sin embargo, las autonomías gobernadas por el PP se negaron a entregar la documentación. La demanda del ministerio se produjo tras los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama del servicio sanitario andaluz con retrasos en las citas que afectaron a más de 2.000 mujeres.

Equipo de 25 auditores

Ahora Sanidad contratará a una empresa con 25 auditores que se desplazarán a los hospitales seleccionados para revisar in situ las historias clínicas de los enfermos con cáncer de mama, colorrectal o de pulmón. Eso sí, se garantizará la protección de datos personales, la confidencialidad y la seguridad de la información, de manera que los expedientes estarán «seudonimizados, de forma que no se permita la identificación directa de los pacientes».

Según explica el departamento de Mónica García, se recurre a esta auditoría porque no es posible medir las esperas con los sistemas de información o registros existentes y el objetivo es evaluar el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en la Estrategia contra el Cáncer transcurridos cinco años desde su aprobación. Esta planificación recogía indicadores como que la primera consulta hospitalaria tras la sospecha en Primaria debe producirse antes de una semana. En los quince días posteriores el paciente debe contar ya con un diagnóstico patológico (a través de una biopsia) y en menos de un mes con un diagnóstico molecular. La cirugía debe realizarse en los 15 días posteriores a la confirmación del tumor y la radioterapia en menos de 30 días.

Pero no solo se auditarán las esperas. Sanidad comprobará si el hospital dispone de comité multidisciplinar de tumores, si se realizó un cribado precoz del malestar emocional que sufre el paciente, si los enfermos en edad fértil fueron derivados a una Unidad de Reproducción Humana para recibir asesoramiento sobre preservación de la fertilidad, si existe en su historia un plan individualizado de atención social o si los supervivientes reciben tras el alta un plan de seguimiento.