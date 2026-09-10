Padres y profesores descartan que las pantallas expliquen por sí solas los malos resultados de PISA

Ni profesores ni familias sitúan en las pantallas, por sí solas, la explicación a los malos resultados de PISA. El problema, sostienen, está más en cómo se usan las tecnologías, especialmente fuera del aula, y en un sistema educativo que acumula reformas sin resolver cuestiones de fondo.

Julio Rodríguez Taboada, profesor de Matemáticas y presidente de la Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática, admite que la inteligencia artificial ya ha cambiado su trabajo. «Ahora, cuando mandas un trabajo a casa, no tienes control sobre la autoría», reconoce. Pero su respuesta no pasa por rechazarla. «No podemos dar la espalda a la realidad», sostiene.

Sí aprecia efectos negativos asociados a determinados hábitos digitales. El scroll infinito, los contenidos breves y los estímulos inmediatos afectan, a su juicio, a la capacidad de atención y reflexión de los adolescentes. Pero desvincula este problema del uso académico de las pantallas, cuya incidencia considera pequeña, también en centros E-Dixgal como el suyo.

Tampoco es un fenómeno exclusivo de los jóvenes. «Todos tenemos peor capacidad de atención», advierte Carmen Boado, profesora de la rama tecnológica. Admite que a las familias no siempre les resulta fácil supervisar el uso de los dispositivos, pero cree que la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre ellas y reclama más control sobre las empresas tecnológicas, por ejemplo para impedir que los menores falseen su edad al acceder a determinadas plataformas. «Hay medios de sobra para controlarlo, pero no se quiere hacer», lamenta, a lo que suma los problemas de disciplina y autoridad en las aulas.

Conocer para comprender

Precisamente por eso, otros docentes defienden que la respuesta no puede ser ignorar una tecnología que los jóvenes utilizarán sí o sí fuera del colegio, sino enseñarles a hacerlo con criterio. Es la idea que comparten Óscar Rey y Fina Paulos, profesores del área tecnológica y de materias como Educación Dixital e Intelixencia Artificial para a Sociedade, optativas en 3º y 4º de ESO.

El objetivo, explican, es «educar en un uso responsable y ético» de unas herramientas ante las que la escuela no puede convertirse en un «compartimento estanco». «Una herramienta es útil si se usa bien», resume Rey, que más que culpar a la tecnología apunta a una falta de «educación integral» sobre ella.

Paulos insiste, en este sentido, en la necesidad de formación. No solo para que los alumnos aprendan a utilizar las tecnologías con criterio, sino también para los profesores y, sobre todo, para las familias, que a veces no son conscientes del uso que hacen sus hijos de estos dispositivos.

A esta discusión, Isabel Calvete, presidenta de la Confederación de ANPAS Galegas, añade otro factor que considera especialmente preocupante: el «deterioro de la atención a la diversidad». Señala la falta de recursos en los equipos de orientación, que «no dan abasto» para realizar diagnósticos imprescindibles para adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado. De ahí que considere «precipitado» atribuir el retroceso a la tecnología y reclame reforzar los medios del sistema público, abandonando, por ejemplo, el modelo concertado.

También hay autocrítica entre el profesorado. Un docente de Lingua Galega considera que, aunque existen responsabilidades en el sistema, las familias o la tecnología, los profesores deben preguntarse «qué parte nos corresponde a nosotros». La caída, especialmente en lectura, supone a su juicio «una especie de puñetazo en la cara para que reaccione toda la cadena».

Múltiples reformas

Y esa reacción, coinciden varias de las voces consultadas, tampoco pasa simplemente por otra reforma legislativa. A sus 58 años, Rodríguez Taboada ha vivido seis leyes educativas. «Es agotador», resume. Boado, que ha pasado por cuatro leyes, considera que el problema no está tanto en su formulación como en su aplicación: «La ley puede ser maravillosa si hay voluntad política para ponerla en marcha y medios para implementarla», pero se utiliza «de forma partidista» en vez de abordarse mediante un pacto estable.

Finalmente, Rogelio Carballo, presidente de la Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos, ve precisamente en la inestabilidad legislativa uno de los factores más importantes detrás de los resultados de PISA. «Los mejores sistemas educativos nacen en naciones que tienen claro que esta es una cuestión crítica y requiere consenso y estabilidad», sostiene. En España, lamenta, no existen ni esa conciencia ni esa capacidad de consenso político. «Hablamos de ocho leyes educativas en poco más de 40 años que no tocan lo fundamental».

Por eso rechaza también demonizar las pantallas y pone como ejemplo países como Estonia o Japón, con una fuerte integración tecnológica en sus sistemas educativos y muy buenos resultados. «No podemos robar a los jóvenes el tiempo al que pertenecen», concluye.