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Autopista del Atlántico

Pontón emplaza a la Xunta a solicitar al Gobierno que revise de oficio la "prórroga ilegal" de la AP-9 concedida por Aznar

El BNG promoverá mociones en los ayuntamientos afectados para presionar al Ejecutivo autonómico en la negociación del traspaso de la autopista

Uno de los peajes de la Autopista del Atlántico

Uno de los peajes de la Autopista del Atlántico / Marta G. Brea

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, emplazó este jueves al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a solicitar al Gobierno central «que revise de oficio y anule la prórroga ilegal de la AP-9», concedida cuando el popular José María Aznar era presidente del Ejecutivo. Este desafío llega en un momento en el que ambas administraciones se encuentran en plenas negociaciones para el traspaso de la autopista a la comunidad, una cuestión que, por ahora, parece compleja, puesto que la Xunta exige garantías «por escrito» al Estado para que la comunidad «no pague una factura millonaria».

En un encuentro con alcaldes y portavoces municipales de los municipios pontevedreses por los que discurre la autopista, Pontón pidió al mandatario autonómico que «deje de engañar a los gallegos», instándolo a trabajar «para terminar con la estafa de los peajes» de la AP-9, la segunda autopista más cara de España si se recorre de extremo a extremo. Por ello, el BNG elevará esta solicitud al Parlamento autonómico, al tiempo que promoverá una moción en todos los concellos por los que pasa una de las principales arterias de la comunidad.

Lo hacen, explicó, por dos motivos «muy claros». «Primero, que deje de boicotear la transferencia y que trabaje para incrementar nuestro autogobierno», relató la portavoz nacionalista. El segundo, «que se reclame ya esa revisión de oficio porque es la vía rápida que tenemos en este momento para terminar con los peajes».

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«Lo que quiere el presidente del ‘no a Galicia’ es que la AP-9 se gestione en Madrid y que sigamos pagando hasta 2048 unos peajes que son una estafa legalizada», declaró en un audio remitido a los medios, en el que acusó a Rueda de «mentir», puesto que «la ley de traspaso recoge que el Estado asumiría el coste de un eventual rescate».

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