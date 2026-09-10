Empleo público
El PSdeG exige a la Xunta información sobre el abuso de los contratos temporales
Lo hace a raíz de la sentencia del TSXG que obliga a la Administración a indemnizar a una empleada en Vigo por este mismo motivo
R. S. C.
Con motivo de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga a la Xunta a indemnizar a una trabajadora de terapia ocupacional de Vigo por encadenar contratos temporales durante 15 años, el PSdeG ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar a la Administración autonómica información sobre el abuso de la temporalidad.
Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz de Administración Pública del Grupo Socialista, Carlos López Font, que ha reclamado a la Xunta habilitar los mecanismos necesarios de control interno para frenar estas prácticas. Habló de «errores de planificación, abuso masivo y arbitrariedad» en la gestión de los recursos humanos por parte del Ejecutivo autonómico, que, aseguró, somete a su personal funcionario a una situación de «maltrato sistemático» contra las condiciones laborales.
Para los socialistas, esta es tan solo «una muestra más» de una Xunta de Galicia «instalada en el caos, la improvisación», como también ponen de manifiesto los retrasos de años en los concursos de traslados, la coincidencia de procesos selectivos, estabilizaciones, promociones internas y tomas de posesión, el abuso de las comisiones de servicios, inseguridad jurídica, conflictos judiciales «y la incertidumbre que sufren miles de empleados públicos».
Por este motivo, explicó, los socialistas gallegos pedirán a la Xunta que rinda cuentas sobre el abuso de la temporalidad entre sus empleados, afeando al PP usar la función pública como un «laboratorio de improvisación», con personal que encadena contratos durante décadas y un ejército de funcionarios que llevan años esperando por procesos sin resolver.
Fuente: Faro de Vigo
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