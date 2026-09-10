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Vuelve el calor veraniego a Galicia: los termómetros superarán los 30 grados este fin de semana

Meteogalicia prevé unas jornadas calurosas, si bien por la noche será preciso salir de casa con chaqueta

Las terrazas de Santiago, llenas durante las jornadas de calor

Las terrazas de Santiago, llenas durante las jornadas de calor / Jesús Prieto

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Galicia recupera las temperaturas estivales. Desde este jueves, un frente cálido comenzará a rozar el noroeste de la comunidad, dejando cielos con alternancia de nubes y claros en buena parte del territorio. MeteoGalicia prevé que las temperaturas máximas asciendan de manera moderada, si bien la mayoría de las ciudades se quedarán hoy en torno a los 25 grados, valores más habituales para esta época del año.

Con la mirada ya puesta en el viernes, se espera que aumente la influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación del nordeste. Aunque las nubes bajas acompañarán las primeras horas del día en gran parte del territorio, se irán retirando a medida que avance la jornada, dejando cielos muy despejados en general y abriendo las puertas a un fin de semana de calor. Los vientos soplarán flojos del nordeste en general y moderados en el litoral.

La subida de las temperaturas ya se dejará notar mañana. Ourense alcanzará los 32 grados, según la predicción de MeteoGalicia, mientras que Pontevedra y Vigo llegarán a los 29 grados. En Santiago y Lugo, las máximas se situarán entre los 25 y los 26 grados. Por la noche, eso sí, habrá que salir de casa con chaqueta, ya que se esperan mínimas que oscilarán entre los 10 grados de Lugo y los 16 de Vigo.

Fin de semana

De cara al fin de semana, Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones, con nieblas y nubes bajas en zonas del interior, mientras que en el resto los cielos estarán muy despejados en general. Las máximas experimentarán, además, un notable ascenso en muchos puntos del territorio. Ourense alcanzará los 34 grados, Santiago los 32 y Pontevedra y Vigo los 31. También subirán las mínimas y, a excepción de Lugo, alcanzarán o superarán los 15 grados.

Noticias relacionadas y más

De cara al domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de 36 grados en Ourense y 33 en Pontevedra, unas temperaturas que permitirán disfrutar de un fin de semana plenamente estival en la comunidad, justo en una semana en la que muchos han regresado a la rutina, entre ellos los más pequeños.

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